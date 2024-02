Joel Merkler, pilier droit espagnol, a signé une très bonne entrée face à Oyonnax. Profil atypique à suivre.

Dans un match à 95 points et quatorze essais, les occasions de s’extasier ou de critiquer n’ont pas manqué, entre le quadruplé de Paul Graou, l’accélération meurtrière de Matthis Lebel, les courses tranchantes de Pierre-Louis Barassi ou l’abattage de Loïc Godener chez les vaincus. Sur le plan offensif au moins , les talents confirmés ont été fidèles au rendez-vous.

Peut-être faut-il prendre cette rencontre si prolifique par une autre facette moins spectaculaire, celle du pilier droit par exemple, joueur de devoir par excellence. A la 50e, nous avons été impressionnés par l’entrée en jeu du Toulousain Joel Merkler, international espagnol de son état, après avoir été vraiment formé dans la Péninsule, en Catalogne, et avant de devenir étudiant à Sciences Po Toulouse. Ça s’est un profil atypique.

Samedi, ce colosse blond de 22 ans peu habitué aux feux de la rampe a fait au moins aussi bien que son concurrent Nepo Laulala, pourtant fort de 53 sélections chez les All Blacks. Joel Merkler a offert au public d’Ernest Wallon trente minutes de haut niveau. Neuf fois cette saison, Ugo Mola a fait appel à lui mais jamais comme titulaire. L’an passé, il avait déjà fait neuf feuilles de match et il avait débuté une seule rencontre (face au Racing, le 5 mars 2023), mais il était sorti au bout de 38 minutes. À ce jour, en 17 occasions, il n’a jamais joué une mi-temps entière avec les professionnels. On aimerait donc le voir encore avec dans le dos un numéro à un chiffre, pour tester son endurance après avoir eu un aperçu de sa force, de son dynamisme et de son sens du combat. En plus de Laulala, il doit faire face à la concurrence de Dorian Aldegheri et de Paul Mallez. Un programme aussi coton qu’une dissertation universitaire, on le sent capable de surmonter ce Grand Oral.