Pro D2 – Ce vendredi soir, Provence Rugby est sorti vainqueur du match des extrêmes ! Opposés à l’US Montauban, 15e du championnat, les Aixois se sont largement imposés (29-12) dans le cadre de la 25e journée de Pro D2 au Stade Maurice-David. Dans une rencontre marquée par cinq cartons jaunes et sept essais, ce sont les locaux qui l’emportent et confirment qu’ils sont de véritables prétendants à la montée en Top 14. Avec ses cinq nouveaux points, les Provençaux font une excellente opération au classement. Ils s’emparent de la tête de la Pro D2, profitant de la défaite de Béziers et du nul de Vannes. Avec cette septième défaite de rang, l’US Montauban se dirige plus que jamais vers la relégation.

Cinq essais en première période, deux cartons jaunes

Dans ce match des extrêmes opposant l’un des prétendants à la montée en Top 14, à l’une des équipes concernées par le maintien, c’est le mieux classé qui l’a emporté. Au stade Maurice-David d’Aix-en-Provence, les Aixois l’ont emporté face à l’US Montauban (29-12), lors de la 25e journée de Pro D2. Les locaux ont pris le meilleur départ. Dans les cinq minutes, les coéquipiers de Léo Drouet donnent le ton de la rencontre. À la recherche d’une seizième victoire en championnat, ils investissent le camp montalbanais avant de se voir refuser deux essais à la vidéo dans les dix premières minutes de jeu après un en-avant de Joris Cazenave et un ballon mal aplatit de Lapègue. Finalement, ils sont récompensés. Après une énième faute des visiteurs devant leur ligne d’en-but, le pilier gauche Vanai écope d’un carton jaune à la dixième minute. Dans la foulée, le talonneur Lucas Martin aplatit en force après un ballon porté. Jimmy Gopperth manque la transformation (5-0, 11e). Dans un premier acte à sens unique, les joueurs de Mauricio Reggiardo passent la deuxième et inscrivent un deuxième essai sept minutes plus tard. Après une percée du pilier Federico Wegrzyn, Provence fait le break malgré le deuxième échec de Gopperth (10-0, 17e).

À la vingt-cinquième minute de jeu, les Aixois remettent la marche en avant. Après une touche montalbanaise dans leur cinq mètres, les visiteurs commettent une faute de main permettant aux locaux de récupérer le ballon ? Dans la foulée, Joris Cazenave aplatit comme un avant pour inscrire le troisième essai provençal, synonyme de bonus offensif. Jimmy Gopperth rectifie la mire (17-0, 27e). Le premier acte se poursuit et se ressemble pour l’US Montauban qui est débordé. Sur un en-avant revu à la vidéo, Josua Vici écope du deuxième carton jaune (31e). Mais les visiteurs n’abdiquent pas et pénètrent dans le camp aixois pour la deuxième fois. Jérôme Bosviel récupère le ballon et fait une feinte de passe qui laisse tout le monde sur le côté. Le demi d’ouverture transforme et relance la rencontre (17-7, 38e). Avant la sirène, Finau s’échappe dans les 22 mètres montalbanais et transmet à Tui d’une chistera. L’ailier transmet à Joris Cazenave qui n’a qu’à aplatir sous les poteaux. Gopperth transforme (24-7, 41e).

Un deuxième acte décousu

Après une première période à sens unique ou presque conclu par sept essais, les spectateurs du stade Maurice-David n’ont pas connu le même spectacle offensif au retour des vestiaires. Perturbée par l’indiscipline, la suite de la rencontre a été très décousue et hachée. Les joueurs de Mauricio Reggiardo ne sont pas parvenus à faire autant de différence et le score n’a pas bougé jusqu’à la 67e minute de jeu. Avant cela, l’arbitre Ludovic Carrillo avait distribué deux cartons jaunes à Mallez et Agnesi. Les deux piliers ont été les victimes des nombreux rappels à l’ordre pour faire régner la discipline dans les mêlées. Finalement, ce sont les locaux qui sont sortis vainqueurs de cette double expulsion temporaire.

À l’approche du money-time, l’entrant Jean-Charles Orioli profite d’une bonne poussée en touche pour inscrire le cinquième essai de Provence Rugby sur un ballon porté (29-7, 67e). Quatre minutes plus tard, l’ancien pilier aixois German Kessler laisse ses coéquipiers en infériorité numérique après un mauvais plaquage sur Lapègue. Dans les dernières minutes, Jérôme Bosviel s’échappe dans le camp aixois et transmet à Renda. Le centre est repris mais le ballon file jusqu’à Kanika et Delmas. Sur la ligne d’en-but, Delmas pense aplatir mais Naeata vient en soutien. Il aplatit pour inscrire le deuxième essai montalbanais (29-12, 79e). Enzo Selponi tente de parachever la marque après la sirène sur une pénalité de plus de cinquante mètres mais c’est manqué (29-12, 81e).

Avec ce succès, Provence Rugby s’empare de la première place de la Pro D2. Ils devancent Béziers et Vannes qui complètent le podium. Avant-derniers du championnat, les Montalbanais connaissent la défaite pour la septième fois consécutive et semblent condamnés à la relégation. Lors de la prochaine journée, Provence Rugby se déplacera vendredi 12 avril, chez la lanterne rouge du championnat, Rouen Normandie. De son côté, l’US Montauban tentera dans le même temps, de stopper l’hémorragie et de renouer avec la victoire en recevant un prétendant à la phase finale, Nevers.