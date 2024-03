L'Irlande soulève le trophée, les Français terminent de justesse à la deuxième place du classement avec une victoire contre l'Angleterre, l'Italie signe le meilleur bilan de son histoire mais termine à la cinquième place... Voici le classement final du Tournoi des 6 Nations 2024 !

1. Irlande (20 points)

Les Chelemards du dernier Tournoi des 6 Nations ont encore mis tout le monde d'accord. Si l'Irlande n'a pas pu s'offrir un deuxième Grand Chelem d'affilée à cause de la courte défaite face à l'Angleterre, les hommes d'Andy Farrell ont tout de même dominé les débats de bout en bout. Après de larges succès face à la France, l'Italie et le pays de Galles avec une courte victoire face à l'Écosse, c'est finalement en toute logique au vu de ce qu'ils ont montré sur le terrain que le XV du Trèfle reste à la première place de ce Tournoi 2024 et soulève le trophée.

2. France (15 points)

Au lendemain de la désillusion du Mondial et en l'absence d'Antoine Dupont, ce XV de France s'est cherché. Après un début de Tournoi raté, le sélectionneur a envoyé les jeunes au front avec succès face au pays de Galles et l'Angleterre. Deux victoires pour terminer le Tournoi qui redonnent le sourire aux Français après des prestations bien en dessous de leurs standards. Avec trois victoires, un match nul et une défaite, les hommes de Fabien Galthié se retrouvent à la deuxième place du classement.

3. Angleterre (14 points)

Dans la foulée d'une médaille de bronze à la Coupe du monde, ce XV de la Rose a montré de belles choses. Les Anglais ont affiché tout leur caractère en s'imposant certes, souvent de justesse mais en réussissant l'exploit de faire tomber les Irlandais, vainqueurs de ce Tournoi des 6 Nations 2024. Cette dernière défaite en terre lyonnaise laisse un peu les hommes de Steve Borthwick sur leur faim à la troisième place du classement.

4. Écosse (12 points)

Après un départ un peu poussif face aux Gallois et aux Français, l'Écosse a su montrer toutes ses qualités notamment face à l'Irlande en fermeture de ce Tournoi. Le bilan reste tout de même en demi-teinte avec cet échec face à l'Italie et au total trois défaites pour deux victoires. Malgré les efforts, les hommes de Gregor Townsend se retrouvent à la quatrième place du classement.

5. Italie (11 points)

Que c'est bon de voir les Italiens dans une telle forme ! Ceux pour qui la cuillère de bois était presque une habitude ont montré qu'ils avaient de quoi faire trembler les meilleurs. À commencer par la France avec un match nul qui avait presque des allures de victoire, l'Écosse avec un succès bien mérité et le pays de Galles dans un match qu'ils ont dominé comme rarement. L'ère Gonzalo Quesada est lancée de la plus belle des manières pour la Nazionale qui s'offre le meilleur bilan de son histoire dans le Tournoi des 6 Nations.

6. Pays de Galles (4 points)

Après l'échec en quart de finale de la Coupe du monde, les Gallois avaient à cœur de bien figurer dans ce Tournoi des 6 Nations. Mais les hommes de Warren Gatland ont très vite été rattrapés par la réalité. Ce XV du Poireau est très mal en point en témoigne le dernier match face à l'Italie où les Gallois se sont montrés complètement impuissants. Le pays de Galles se retrouve donc à la dernière place du classement avec quatre défaites au compteur et une cuillère de bois. C'est la première depuis 2003 et la huitième de leur histoire.

Le prochain Tournoi des 6 Nations débutera le vendredi 31 janvier 2025.