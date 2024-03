L'affiche de ce dimanche opposant Gallois et Français sera la première rencontre du Tournoi des 6 Nations 2025. L'organisation a dévoilé ce samedi le calendrier de la prochaine édition de la compétition séculaire.

Prenez cette 4e journée du Tournoi des 6 Nations, et inversez les oppositions. Vous obtiendrez la première journée de l'édition 2025. L'organisation du Tournoi a dévoilé ce samedi le calendrier de sa prochaine édition. Ainsi, après le match d'ouverture du vendredi 31 janvier entre Français et Gallois, on retrouvera Ecosse-Italie et le choc Irlande-Angleterre.

????????? \ud83c\udfc6



Here are your 2025 #GuinnessM6N fixtures \ud83d\ude4c pic.twitter.com/5jppRiW94Y — Guinness Men's Six Nations (@SixNationsRugby) March 9, 2024

Le programme de la France est réparti comme suivant : réception des Gallois (31 janvier), déplacements à Twickenham (8 février) puis à Rome (23 février) et à Dublin (8 mars) et réception de l'Ecosse (15 mars).

Du reste, la dernière journée décisive, qui aura lieu le 15 mars, verra des affrontements entre l'Italie et l'Irlande, le pays de Galles et l'Angleterre et la France et l'Ecosse. Le XV de France aura ainsi les matchs d'ouverture et de clôture de ce Tournoi des 6 Nations 2025.