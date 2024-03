Fabien Galthié vient d'annoncer la composition du XV de France qui défiera le pays de Galles ce dimanche à 16 heures. Comme prévu, les jeunes sont au rendez-vous tout comme le très attendu Emmanuel Meafou. Pour ce déplacement à Cardiff, le sélectionneur des Bleus a osé le changement...

Sauf blessures ou absences, Fabien Galthié n'avait pas vraiment chamboulé ses habitudes (à l'exception sans doute du retour de Paul Gabrillagues) conservant en majorité les mêmes hommes et se permettant de faire entrer dans la rotation des joueurs comme Posolo Tuilagi ou Alexandre Roumat. Cette fois encore, le sélectionneur des Bleus a été contraint d'opérer quelques changements avec la blessure de Matthieu Jalibert ou la suspension de Jonathan Danty mais a tout de même fait des choix forts. Une chose est sûre, la version 2.0 de ce XV de France commence à se dessiner.

Meafou comme une évidence, Marchand retrouve sa place

Après la claque reçue face à l'Irlande, la victoire miraculeuse en Écosse et le match nul contre l'Italie, ce XV de France avait sans doute besoin de changements. C'est en tout cas le pari de Fabien Galthié pour ce déplacement au pays de Galles puisque six joueurs font leur entrée dans le XV de départ.

En première ligne Julien Marchand retrouve sa place de titulaire alors que Peato Mauvaka retrouve un rôle de "finisseur". En deuxième ligne, plus de débat avec le retour de Thibaud Flament et l'arrivée d'Emmanuel Meafou. Même constat en troisième ligne avec le retour du capitaine Grégory Alldritt qui repousse donc Paul Boudehent sur le banc. Pas vraiment de surprise pour le paquet d'avants mais plutôt un retour "à la normale" excepté la présence de Meafou bien que sa titularisation ne suscite pas vraiment de surprise tant elle était attendue. C'est plutôt sur les lignes arrières que Fabien Galthié a décidé de briser cette continuité qu'il affectionne tant.

La composition du XV de France Le XV de départ : 15. Barré ; 14. Penaud, 13. Fickou, 12. Depoortere, 11. Bielle-Biarrey ; 10. Ramos ; 9. Le Garrec ; 7.Ollivon, 8. Alldritt (cap), 6. Cros ; 5.Meafou, 4. Flament ; 3. Atonio, 2. Marchand, 1. Baille. Remplaçants : 16. Mauvaka, 17. S. Taofifenua, 18. Colombe, 19. R. Taofifenua, 20. Roumat, 21. Boudehent, 22. Lucu, 23. Moefana.

Les jeunes enfin sur le devant de la scène !

Celui qui était sans doute le plus attendu au centre du terrain se nomme Nicolas Depoortere. Étincelant depuis son titre de champion du monde avec les moins de 20 ans et ses premiers pas en pro, le Bordelais a intégré la rotation depuis le début du Tournoi des 6 Nations. Ses performances sont enfin récompensées avec une première sélection numéro 12 dans le dos. Si Fabien Galthié aurait pu choisir de titulariser Yoram Moefana en l'absence de Jonathan Danty, c'est bien le jeune Depoortere qui fera ses premiers pas avec "les grands" au détriment d'Émilien Gailleton.

À l'arrière, la blessure de Matthieu Jalibert (touché au genou) a fait glisser Thomas Ramos au poste d'ouvreur. C'est donc Léo Barré qui prendra place en 15. Un choix finalement logique quand on connaît les qualités de l'arrière de 21 ans qui fait des ravages sous les couleurs du Stade français. Enfin le poste de demi de mêlée était sans doute le sujet le plus sensible depuis le début de deuxième mandat de Fabien Galthié. En l'absence d'Antoine Dupont, c'est Maxime Lucu qui a endossé le rôle de titulaire. Logique pour le Bordelais jusqu'ici éternel remplaçant du Toulousain. Mais le natif de Saint-Jean-de-Luz a été décevant et se fait aujourd'hui doubler par Nolann Le Garrec. Bien plus impactant que son concurrent sur chacune de ses entrées en jeu depuis le début du Tournoi, le Racingman a logiquement gagné sa place.

Débrief de la compo à 14h30 sur le site et la chaîne Twitch de Rugbyrama

Nouveauté sur le banc également avec la présence de Georges-Henri Colombe qui remplace Dorian Aldegheri. Très intéressant avec le Stade rochelais, Colombe n'est pas passé inaperçu ces derniers temps et n'a donc pas échappé aux radars du XV de France, toujours à la recherche du remplaçant idéal d'Uini Atonio. Ce déplacement à Cardiff aura donc l'allure d'un véritable test à bien des égards.