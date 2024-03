Dans le sillage de trois performances préoccupantes, le staff des Bleus a finalement décidé de réagir et sortir les Tricolores de leur zone de confort : cette semaine, c’était on chamboule tout !

Il se passe quelque chose en notre beau royaume. Et de toute évidence, les trois derniers matchs en partie foirés par le XV de France dans le Tournoi des 6 Nations ont conduit ceux qui le dirigent à faire évoluer leur discours, la méthode en place et son prolongement immédiat. Depuis quatre ans, Fabien Galthié avait en effet instauré un fonctionnement, une routine à laquelle il n’avait jamais dérogé et qui, soyons honnêtes, eut longtemps d’excellents résultats : ici, la composition d’équipe était communiquée aux Tricolores très tôt dans la semaine et, dès la première séance collective au CNR, le 15 majeur s’ébrouait donc aimablement sur le terrain d’honneur de Marcoussis, pendant que les journalistes présents autour d’eux rendaient publics les divers enseignements que donnaient alors les chasubles.

Dès lors ? On conclura de cette première semaine du mois de mars 2024 qu’elle marque incontestablement un tournant dans l’ère Galthié, celui-ci ayant choisi, mardi dernier, de d’abord confronter ses trente-quatre bonshommes à balles réelles avant de déduire qui de Pierre, Paul, Manny, Matthis, Cameron, Nolann ou Léo étaient les plus susceptibles d’insuffler à l’ensemble de l’édifice l’énergie dont il a visiblement besoin.

Dans l’Essonne, le trois-quarts centre Gaël Fickou expliquait : "C’est probablement pour stimuler le groupe, pour montrer aux joueurs que rien n’est acquis et qu’à tout moment, l’équipe peut être différente des matchs précédents. Ces derniers temps, on connaissait la composition d’équipe très tôt dans la semaine mais parfois, le changement fait aussi du bien : on verra si ça nous aide à gagner ce week-end, à Cardiff." À nos confrères du Figaro, Romain Taofifenua confiait de son côté : "Mardi, Fabien (Galthié) nous a dit avant la séance d’entraînement : "Maintenant, les gars, battez-vous pour le maillot !". C’est ce qu’on a tenté de faire". Et si Yoram Moefana et Nicolas Depoortere, Cameron Woki et Alexandre Roumat, Nolann Le Garrec et Maxime Lucu étaient tous par exemple en balance avant la séance dont on cause, la décision finale s’est probablement jouée au fil de l’heure où les Bleus s’écharpèrent pour conquérir le maillot…

Nicolas Depoortere devrait connaître sa première cape contre les Gallois. Icon Sport

"Allez-y, battez-vous !"

Après en avoir appelé au "cœur des hommes" pour effacer l’affront irlandais (17 - 38), et s’être rapidement rendu compte que la métaphore n’avait guère trouvé sa cible au sein du squad français, le sélectionneur national muscle donc aujourd’hui son jeu et bouscule, avec ses adjoints (la séance animée mardi après-midi par Patrick Arlettaz fut pour le moins énergique…), les petites habitudes de ses hommes.

Pour en avoir discuté avec plusieurs d’entre eux, ceux-ci sont d’ailleurs plutôt demandeurs de cette reprise en mains virile mais correcte et à ce sujet, on dira ceci : après le match nul de Lille (13-13), Galthié avait pour rappel fait le choix de la "câlinothérapie", louant à l’excès le courage et la détermination de ses hommes face à la sélection italienne, la jouant super nounou alors qu’il est naturellement peu à l’aise dans l’exercice (qu’on le veuille ou non, son point fort sera toujours la technique et la connaissance du terrain) et que ses joueurs, fort conscients des trois purges qu’ils venaient de commettre, attendaient plus d’agressivité de la part de leur patron sportif. Au crépuscule du troisième round du Tournoi, Thomas Ramos nous avait d’ailleurs confié au fil d’un long entretien qu’il était temps que les internationaux français "se regardent enfin dans la glace".

En conclusion ? Galthié ne s’est pas trompé, en figeant lors de son premier mandat un groupe France auquel il reprochait, avant d’en prendre les commandes, d’être dépourvu du vécu collectif des autres grandes nations du rugby. Mais le dos au mur, "Galette" a néanmoins décidé d’évoluer et, en appelant aux vertus traditionnelles du rugby de papa comme en faisant le choix de passer des paroles aux actes en donnant un visage résolument nouveau à son équipe type (voir ci-contre), a probablement compris qu’il s’était largement trompé en annonçant avant que ne débute le Tournoi qu’il souhaitait "amener 80 %" du groupe en place jusqu’à la Coupe du monde australienne. De fait, la tectonique des plaques est toujours plus mouvante qu’ailleurs, en équipe de France…