Antoine Dupont n'a pas été qu'une tête d'affiche médiatique pour l'équipe de France à 7. Sur le terrain, la vitesse de son adaptation a surpris, en plus de qualités naturelles qui ne faisaient, elles, aucun doute. A quand la suite ?

À Hong Kong et à Singapour, France 7 devra composer sans Antoine Dupont. Paul Leraitre, Joachim Trouabal, Thibaud Mazzoleni ou encore Jonathan Laugel pourraient le remplacer numériquement. Jérôme Daret se veut en tout cas rassurant sur la capacité de ses troupes à compenser l’absence du meilleur joueur du monde 2021 : "Ce qui est important dans ce sport, c’est de fonctionner en équipe. Antoine l’a signalé à plusieurs reprises. Nous avons joué plusieurs finales avec des groupes différents. Il n’y a pas de raison qu’on ne puisse pas rééditer cette performance." Après une semaine de repos amplement méritée, Antoine Dupont va, lui, retrouver le Stade toulousain sans pour autant perdre le contact avec le VII. Des ateliers physiques et techniques spécifiques vont jalonner les deux prochains mois : "Ça va se passer comme depuis la fin de la Coupe du monde et jusqu’à mon premier stage avec le groupe. J’aurai un échange hebdomadaire avec Jérôme Daret et le préparateur physique afin d’avoir des compléments et de rester dans le rythme. J’aurai aussi une période de stage avant Madrid sur une semaine complète." Sa troisième et dernière compétition avant Paris 2024 aura lieu en Espagne, lors de la finale des Sevens Series, du 31 mai au 2 juin. Le Toulousain l’appréhendera avec davantage de certitudes : "Maintenant que j’ai beaucoup plus d’automatismes et de réflexes, ce sera beaucoup plus facile. J’ai pu me tester dans toutes les conditions, jouer de très gros matchs, avoir du temps de jeu." Et être décisif.

Quel a été l’impact de Dupont ?

En l’espace d’une semaine, Antoine Dupont est passé de novice du circuit mondial à facteur X des Bleus et nouvelle référence internationale. À Los Angeles, son emprise a été déterminante et récompensée par une deuxième apparition consécutive dans l’équipe-type, aux côtés d’Andy Timo et Paulin Riva. Titulaire à quatre reprises, il a inscrit trois beaux essais en solitaire, dont un pour ouvrir le score contre les États-Unis en quart et un autre pour égaliser face à l’Irlande après une entame délicate en demie. Au-delà de cette efficacité, le numéro 9 a été décisif par son intelligence tactique, vitale, lors de l’infériorité numérique face aux Américains, en défense, avec des retours salvateurs, et dans sa capacité à accélérer le jeu puis à placer ses partenaires dans l’intervalle, à l’image de sa passe à Théo Forner pour l’essai de la délivrance en finale. Même poussé dans ses retranchements physiques, il a pesé jusqu’à la fin. Alors, Dupont arrive et la France gagne ? "Peut-être que les gens vont dire ça mais c’est plus un concours de circonstances", tempère l’intéressé. Varian Pasquet situe le juste milieu : "On l’a tous vu, il nous a beaucoup apporté. Mais comme on a dit, il y avait aussi une montée en puissance collective. Disons qu’il est arrivé au bon moment." Dans une compétition aussi homogène que le Sevens Series, sa qualité intrinsèque et son aura ont grandement provoqué ce qui ressemble fort à un déclic. Son choix de relever ce défi se trouve en tout cas conforté, crédibilisé par ce résultat et ses performances : "Quand je me suis engagé dans ce projet olympique, c’était pour aller chercher une médaille, évidemment de cette couleur. Je savais que les mecs en étaient capables." Encore plus avec lui dans le lot.