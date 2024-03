Meafou-Taofifenua-Tuilagi : trois mastodontes et un casse-tête pour le staff des Bleus.

Emmanuel Meafou, Posolo Tuilagi et Romain Taofifenua font tous partie du groupe des Bleus pour préparer le match au pays de Galles. Pour la première fois depuis le début du Tournoi, le staff français peut compter sur ces trois hommes, et cela pourrait se transformer en un vrai casse-tête.

Pour la première fois depuis le début de son mandat, Fabien Galthié n'a donné aucune indication sur la composition des Bleus contre le pays de Galles ce dimanche. De ce fait, nous n'avons pas encore le début d'une réponse à cette question : qui portera le maillot floqué du numéro cinq à Cardiff ce dimanche ?

Trois hommes sont sur la ligne de départ : Emmanuel Meafou, Romain Taofifenua et Posolo Tuilagi. Ce dernier était d'ailleurs absent de l'entraînement ce lundi, puisque malade. Nous avons volontairement "écarté" Thibaud Flament, qui n'évolue à droite de la deuxième ligne qu'en cas d'extrême nécessité.

Meafou, la fin de l'attente ?

Au bout d'un moment, il va bien falloir conclure. Le XV de France et Emmanuel Meafou donnent l'impression de se tourner autour depuis de longs mois, sans jamais avoir réussi à se croiser pour de bon.

Initialement dans le groupe pour préparer le Tournoi, le colosse (2,03m ; 145kg) du Stade toulousain avait dû déclarer forfait après une blessure au genou contractée contre Bath en Champions Cup. De retour sur les terrains le week-end dernier, Meafou a prouvé qu'il n'avait pas perdu ses bonnes habitudes en écrasant tout sur son passage face à Castres. C'est donc en confiance que le champion de France en titre a retrouvé le groupe France ce lundi.

De là à être titulaire contre les Gallois ? C'est possible. Interrogé à ce sujet ce mardi en conférence de presse, Laurent Sempéré a déclaré ceci : "Emmanuel a l'expérience des phases finales de Top 14 et de Coupe d'Europe. Il en a plus que Posolo (Tuilagi) et ça peut être intéressant pour nous au moment d'aborder ce déplacement au Principality Stadium dans une ambiance très chaude." Il semblerait que dans l'esprit du staff tricolore, le Toulousain a déjà une petite longueur d'avance sur Tuilagi pour débuter le match.

Celui qui est arrivé en 2018 sur le sol français pourrait bien connaître sa première cape face aux Gallois. Cette sélection marquerait la fin d'un (trop) long feuilleton.

Emmanuel Meafou a réalisé un match plein face à Castres samedi dernier. Icon Sport

Tuilagi, la juste récompense ?

Absent de l'entraînement ce lundi, le Perpignanais devrait néanmoins postuler pour affronter le pays de Galles. Une bonne nouvelle, tant le champion du monde U20 crève l'écran depuis le début du Tournoi. Au cœur d'un XV de France plus que décevant, Tuilagi (3 sélections) s'est distingué avec deux bonnes entrées contre l'Irlande et l'Écosse puis par une prestation convaincante contre l'Italie malgré le match nul.

Une preuve de son nouveau statut en sélection ? Le nouvel ovni des Bleus faisait partie des 19 joueurs protégés le week-end dernier et n'a donc pas affronté Toulon avec l'Usap. À Cardiff, le fils d'Henry pourrait bien une nouvelle fois être utilisé en finisseur, comme il l'avait été à Édimbourg.

À l'époque, Fabien Galthié n'avait pas manqué de féliciter les jeunes joueurs après leurs entrées réussies, et Posolo Tuilagi en faisait bien évidemment partie : "Parfois, à juste titre, on peut critiquer le coaching. Mais là, personne n’a souligné le travail des finisseurs. Nous, en interne, on l’a fait. C’est ça qui est magnifique. Ces jeunes joueurs, qui sont entrés dans ce vestiaire qui les fait rêver depuis longtemps, ont montré qu’ils étaient capables de porter le maillot et de faire ce que nous avons fait depuis quatre ans. Et c’est un grand bonheur."

Voir le Catalan fouler la pelouse du Principality Stadium ce dimanche serait au final une juste récompense, mais la concurrence est rude.

Taofifenua, prime à l'expérience ?

Depuis l'arrivée de Fabien Galthié à la tête des Bleus, Romain Taofifenua (50 sélections) a l'étiquette du finisseur idéal dans l'esprit du sélectionneur tricolore. Une infection à la jambe a privé le Lyonnais des deux premières rencontres du Tournoi. Désormais remis, il est entré en jeu contre l'Italie. Rebelote contre le XV du Poireau ?

Il y a quelques semaines, William Servat avouait toute l'admiration des entraîneurs français envers le deuxième ligne : "De manière régulière, Romain Taofifenua est ce joueur qui entre en jeu et nous fait gagner le match. À mes yeux, c’est même le meilleur impact player du monde : car ce mec-là donne la possibilité à son équipe de terminer la rencontre à pleine puissance."

Depuis 2020, le grand Tao a débuté 75% de ses matchs avec les Bleus sur le banc des remplaçants (27 fois en 36 sélections). Pour la première fois depuis de longues saisons, sa place dans les 23 semble menacée. Emmanuel Meafou arrive à pleine vitesse alors que Posolo Tuilagi repousse les limites.