C'est inédit depuis l'arrivée de Fabien Galthié à la tête des Bleus : le staff n'a pas une idée dégagée sur la composition du prochain match. L'entraîneur des avants Laurent Sempéré justifie cette nouvelle méthode et appelle l'ensemble des joueurs du groupe France à venir "chercher le maillot".

Pour la première fois, aucune composition d'équipe claire ne se dégage d'un entraînement en semaine. Pouvez-vous nous expliquer les raisons ?

Nous aussi avions l'habitude de connaître la composition d'équipe dès le début de semaine. Mais nous avons adapté la méthode, le fonctionnement, parce qu'on voulait voir l'état de forme, l'énergie qui se dégageait de l'équipe avant de prendre des choix définitifs. Habituellement, nous avions plus de lisibilité et de confort pour dégager une composition. Aujourd'hui, il y a eu plus de compétition entre les joueurs.

Est-ce pour recréer de la concurrence ?

Je ne dirais pas recréer de la concurrence mais pour maintenir le groupe en vie. Et pour que, nous aussi, sentions l'émulation du groupe, ce qui n'est pas le cas lors d'une semaine plus classique. Ce n'est pas une décision en réaction, mais Fabien parlait du "cœur des hommes". On voulait aussi voir en semaine ce que ça pouvait donner.

Ça veut donc dire qu'aucun joueur ne sait s'il va commencer dimanche au pays de Galles ?

Non, aucun joueur ne sait s'il va commencer. Parce que si on connaissait la composition, on se serait entraîné comme chaque semaine.

Ce choix est-il porté par une insatisfaction de certaines performances individuelles ? Ou une volonté de changer le mode de management ?

Je vais répéter ce que je viens de dire : ce n'est pas en réaction. C'est une évolution dans la méthode, dans le process. Nous avions beaucoup de choses à faire pendant les premières semaines pour partir avec un groupe structuré, une équipe pré-établie dès le premier jour. On a pu travailler sur nos systèmes et maintenant, nous sommes davantage en observation pour voir les joueurs venir chercher le maillot.

Pouvez-vous nous donner des nouvelles de Peato Mauvaka et Posolo Tuilagi ?

Peato a été ménagé, il souffre d'une contusion. Nous n'avons pas voulu prendre de risque. Il a fait le reste de la journée, il n'a juste pas participé à la séance de cet après-midi. Posolo est souffrant, il est malade, donc malheureusement il n'a pas pu participer à la séance.

Gaël Fickou disait que la coupure avait fait du bien. Pour le staff aussi ?

C'est différent. Nous n'avons pas la fatigue physique. Mais c'est bien d'avoir du temps pour prendre de la hauteur. Se poser. Nous l'avons utilisé pour partager entre nous, nous questionner, travailler. Le degré d'exigence fait qu'on aurait aimé que les matchs arrivent plus vite.

Personnellement, comment avez-vous vécu ce début d'aventure en équipe de France ? On imagine que le battage médiatique est différent du quotidien au Stade français...

L'heure du bilan n'est pas arrivée pour moi. J'ai vécu ces premières semaines avec beaucoup de passion. Découvrir un nouveau groupe, arriver à amener sa pierre à l'édifice dans une période difficile : ce n'est pas évident. Mais ce n'est pas le moment de faire cette analyse, elle sera faite à la fin du Tournoi. C'est en tout cas un plaisir de retrouver mes collègues et les joueurs de ce groupe.

Le staff a été malmené depuis quelques semaines. Avez-vous réussi à prendre de la hauteur et à identifier des choses à revoir dans la communication ?

Non. Le staff reste concentré sur la façon de s'entraîner, de fonctionner avec le groupe. Il n'y a pas eu d'adaptation à ce niveau-là et nous n'avons pas identifié en interne un déficit sur notre communication.

Un mot sur l'arrivée d'Emmanuel Meafou et le retour de Thibaud Flament ?

Dans un premier temps, je pense aux joueurs qui ont quitté le groupe et j'ai une pensée pour eux. Ensuite, l'arrivée d'Emmanuel (Meafou) et de Thibaud (Flament) amène de l'énergie. Le groupe en a besoin. Ils ont l'habitude de jouer ensemble en club, ils sont performants. Ce sont aussi deux joueurs à intégrer au système.

Quelles sont les différences entre Meafou et Tuilagi ?

Ils ont deux profils qui se ressemblent. Posolo (Tuilagi) est un peu plus jeune. Ils ont des caractéristiques communes en termes d'habileté technique, d'habileté avec le ballon. Même s'ils sont capables de gagner des duels facilement, ils ont quand même des "mains" de qualité. Emmanuel (Meafou) a l'expérience des phases finales de Top 14 et de Coupe d'Europe. Il en a plus que Posolo (Tuilagi) et ça peut être intéressant pour nous au moment d'aborder ce déplacement au Principality Stadium dans une ambiance très chaude.

Après deux premières rencontres difficiles, il y a eu du mieux dans le secteur de la touche. Êtes-vous satisfait, en tant que spécialiste, de cette progression ?

Ma seule satisfaction c'est quand nous gagnons les matchs. Effectivement, il y a des secteurs sur lesquels nous avons avancé mais il n'y a rien d'acquis. Notre ambition, c'est d'être très performants. Aujourd'hui c'est difficile pour nous, mais nous restons concentrés sur notre chemin, persuadés sur la méthode. Ça se ressent sur notre façon de vivre, et j'ai hâte que cela soit pareil sur le terrain.

Qu'apporte un jeune comme Léo Barré, que vous connaissez bien pour l'avoir eu avec vous au Stade français ?

Il fait partie de ces jeunes joueurs performants en championnat, qui ont connu le haut niveau avec les équipes de France jeunes. Quand je le vois au quotidien, j'ai l'impression qu'il a toujours été dans le groupe. Il connaît les structures, les codes, les systèmes de jeu. C'est logique de le retrouver là aujourd'hui.