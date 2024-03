Nicolas Depoortere et Yoram Moefana devraient se disputer le numéro 12 du XV de France, laissé vacant par la suspension de Jonathan Danty. Avec deux styles différents, les Girondins sont au centre des attentions.

L'un est un tank, l'autre une fusée. Le premier connaît la fureur des matchs internationaux, le deuxième rêve d'y participer. Yoram Moefana semble favori, Nicolas Depoortere veut créer l'incertitude. À cause de la suspension de Jonathan Danty, suite à son expulsion face à l'Italie, Fabien Galthié devra lancer un nouveau centre face au pays de Galles, lors de la quatrième journée du Tournoi des 6 Nations. Titulaire indiscutable avec le numéro 12, le puissant Rochelais manquera à l'attaque française. Dans ce contexte, vers quelle option le sélectionneur des Bleus se tournera-t-il ?

Moefana, "Danty-compatible"

Depuis trois saisons, Yoram Moefana s'est installé dans le groupe France grâce à sa polyvalence. Capable de jouer à l'aile, premier et deuxième centre, le Bordelais a régulièrement eu la confiance de Fabien Galthié ces derniers mois. Lors du Tournoi des 6 Nations 2023, Moefana a débuté les trois premiers matchs en tant que numéro 12 avant de finir la compétition sur le banc. Même cas de figure ou presque en Coupe du monde, avec deux titularisations en tant que premier centre au début du Mondial.

À l'instar de Jonathan Danty, Yoram Moefana présente une qualité devenue presque vitale dans chaque sélection nationale : avoir un profil de perce-muraille dur au mal. L'Irlande a son Bundee Aki, l'Écosse compte sur Sione Tuipulotu et l'Afrique du Sud ne se prive quasiment jamais de Damian de Allende. Fabien Galthié ne déroge pas à la règle et a fait de Danty son premier centre référence durant son premier mandat. Grâce à ses mensurations (1,83m ; 95kgs), Yoram Moefana a toutes les bonnes raisons de croire en une titularisation face au pays de Galles.

Depoortere, début de révolution ?

Mais les incertitudes et les difficultés de l'attaque française laissent également penser qu'un coup de balai ne ferait pas de mal aux lignes arrières tricolores. Alors que Léo Barré est pressenti pour débuter à l'arrière, et Thomas Ramos à l'ouverture, Fabien Galthié pourrait être tenté de rafraîchir ses trois-quarts avec une nouvelle option détonante. Plus grand et élancé que son coéquipier girondin, Nicolas Depoortere (1,94m ; 94kgs) est un centre racé, avec le numéro 13 collé à la peau. Dans un registre différent de celui de Moefana, le champion du monde des moins de vingt ans apporte davantage de vitesse et de créativité dans le jeu de l'UBB.

Avec sept essais marqués depuis le début de la saison, dont une action foudroyante face au Racing 92, le Bordelais pourrait être un poison dans la défense galloise, mais son placement pourrait aussi être une limite. Nicolas Depoortere n'a joué qu'une fois premier centre avec l'UBB (face à Castres, le 20 février dernier) depuis sa première apparition en professionnel, en décembre 2022. S'il a davantage joué à ce poste avec les moins de vingt ans, le nouvel "ovni" de Fabien Galthié connaîtrait un véritable baptême du feu au milieu du Principality Stadium. "Il nous surprend encore… Il est mon petit frère, donc c’est toujours bizarre de le voir jouer presque tous les week-ends et même être appelé en équipe de France. Il faut qu’il travaille pour avoir cette fameuse sélection en bleu. Mais, j’en suis sûr, ça va payer" espère Jules, son frère, dans un portrait accordé à Nicolas.