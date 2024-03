Pour la toute première fois de son mandat, Fabien Galthié n’a pas, sur l’entraînement du jour, donné la moindre indication quant à la composition d’équipe qui démarrera dimanche après-midi, au Pays de Galles.

Pour tout dire, l’entraînement du jour était particulièrement attendu par tous les suiveurs que compte le XV de France lorsque celui-ci séjourne à Marcoussis. Et passé la déception engendrée par le match nul face aux Italiens, il y a dix jours à Lille (13-13), Fabien Galthié et son staff allaient-ils oui ou non insuffler du sang frais dans une équipe en ayant semble-t-il grand besoin, depuis quelques semaines ?

Au crépuscule de cette séance musclée, on n’en sait malheureusement guère plus et au jeu des chasubles, il était mardi après-midi impossible de lire clairement les intentions du sélectionneur national en vue de la rencontre de dimanche après-midi, face au pays de Galles.

Il veut tenir ses joueurs sous pression

Pourquoi Galthié a-t-il soudainement décidé brouiller les cartes ? Disons que le procédé ne lui ressemble pas et depuis quatre ans, le patron sportif des Bleus avait ainsi toujours fait s’entraîner son équipe type dès le début de semaine, sans faire mystère de ses intentions.

On peut donc déduire diverses choses de cette première journée d’entraînement : ou le sélectionneur national n’a pas encore défini les grandes lignes de sa composition d’équipe, ou alors il veut tenir sous pression ses hommes le plus longtemps possible, avant de les lâcher dans l'arène de Cardiff.

Pour rappel, les incertitudes majeures concernent aujourd’hui les postes d’arrière, où Léo Barré, Matthis Lebel et Louis Bielle-Biarrey sont en concurrence, de deuxième ligne, où Posolo Tuilagi (celui-ci était ménagé d'entraînement mardi après-midi), Emmanuel Meafou, Thibaud Flament, Cameron Woki et Romain Taofifenua luttent pour quatre places, et celle de trois-quarts centre, où Nicolas Depoortère, Yoram Moefana et Emilien Gailleton sont toujours en balance. Au vrai, la séance de demain devrait en dire plus sur les intentions tricolores, en vue du déplacement à Cardiff.