Une nouvelle fois François Cros a surnagé dans un collectif des Bleus où les déceptions n’ont pas manqué. Jalibert avant sa blessure, Lucu, Woki et Danty sont les plus grosses désillusions.

Il s’est contenté d’appliquer à la lettre le plan en début de match, quitte à se séparer du ballon au pied sur des situations qui semblaient mériter mieux. Son mauvais choix de la 38e (sautée pour Penaud) n’était pas franchement de bon augure au moment de son passage à l’ouverture, et l’expulsion de Danty a évidemment compliqué ses affaires dans l’animation du jeu. En revanche, c’est bien lui qui s’obstina à tenir le ballon sur l’ultime possession du match, exposant les siens à une pénalité qui semblait inexorable...

Décevant lors de ses deux dernières sorties, le pur-sang des Bleus a dû attendre la 25e pour toucher son premier ballon, et ne s’est pas avéré en réussite. Son coup de pied à suivre de la 32e termina directement en touche, sa déviation pour Lebel jugée en-avant (38e). Toutefois, s’il n’a pas pu faire grand-chose pour empêcher l’essai de Capuozzo (70e), Penaud a eu en suivant le mérite de sonner la révolte dans son couloir, avec deux bons débordements. Non suivis d’effets...

Pas grand-chose à signaler concernant le Racingman, hormis cette faute de goût au soutien de Jalibert (12e) qui le vit hésiter jusqu’à oublier de servir Damian Penaud, à l’image de cette situation déjà manquée contre l’Irlande. Pour le reste, Fickou a au moins payé de sa personne en défense à 14 contre 15 (8 plaquages réussis), malgré une légère torsion au niveau du genou en première période. Mais son match ne restera à l’évidence pas dans les annales...

À l’image de la ligne de trois-quarts tricolore, il a débuté son match par une mauvaise transmission pour Mauvaka qui a annihilé une situation d’essai (12e). Auteur d’un bon grattage devant sa ligne d’en-but (17e), il a malheureusement manqué de maîtrise par la suite, oubliant de se baisser pour plaquer Brex, qui lui valut un carton rouge des plus logiques. Dans la lignée, malheureusement, de son mauvais début de saison, et forcément susceptible de compromettre son avenir en bleu...

#SixNationsRugby | \ud83c\uddeb\ud83c\uddf7\u26a1\ud83c\uddee\ud83c\uddf9 ?????? ????? ???? ???????? ????? ?



L'arbitre fait appel au bunker juste avant la mi-temps, le Français pourrait écoper d'un rouge. Les Bleus mènent malgré tout 10 à 3.



\u25b6\ufe0f Le direct : https://t.co/RowGjcJyrh#FRAITA pic.twitter.com/GuH2Pkp3Ih — francetvsport (@francetvsport) February 25, 2024

11. Matthis Lebel 4,5/10

Le contexte pour sa première titularisation dans le Tournoi n’était pas faite pour le servir, sans le moindre entraînement dans la peau d’un titulaire, et après cet improbable périple réalisé la veille du match pour pallier le forfait de Bielle-Biarrey… Autant dire que son passage improvisé à l’arrière après la sortie de Jalibert ne l’a pas aidé à évoluer dans la sérénité, et pourtant, il fut le seul attaquant tricolore à faire preuve d’un brin de spontanéité sur ses contre-attaques. Même s’il a aussi parfois joué avec le feu...

Dans la colonne des plus, il a réalisé la plus franche action des Bleus à la 12e. Mais pour le reste, la 33e sélection du Girondin fut un enfer, débutée par une mauvaise passe qui plaça Lebel sous pression, et conclue avant la mi-temps par une blessure au genou, conséquence du « traitement de faveur » délivré par les Italiens. Entre les deux ? Une passe au pied directement en touche à la 25e, un en-avant à la 29e. Remplacé dès la 37e par Yoram Moefana, qui, obligé de naviguer entre aile et centre après l’exclusion de Danty, a logiquement manqué de repères et de connexion avec ses partenaires.

Derrière un pack pourtant dominant, le demi de mêlée de l’UBB a malheureusement donné l’impression de pécher par empressement et/ou fébrilité, et pour le moins très brouillon dans les zones de marque où il a souvent évolué à la limite de la chute… À son débit, aussi, le fait d’avoir souvent insisté sur le jeu en renversement plutôt que de laisser travailler ses avants dans l’axe. Peu convaincant, au point de céder sa place dès la 49e à Nolann Le Garrec, qui s’est directement signalé par… un dégagement direct en touche, avant d’alterner gestes de classe et choix discutables.

Un gros premier plaquage pour se chauffer les épaules et un bon grattage sur le temps de jeu suivant (2e). Le Toulousain a réalisé une bonne première période, se multipliant aux quatre coins du terrain. Soit en étant le premier soutien offensivement, soit en colmatant les brèches en défense. Pénalisé une fois (39e), pour un grattage clairement illicite.

Promu capitaine, il était utilisé dans un rôle qui lui convient parfaitement, notamment en supplément offensif au large. Il conclut le premier essai des Bleus (7e), en aplatissant avant la ligne, mais il n’y avait pas de raison valable pour que la VAR invalide la décision de l’arbitre monsieur Ridley. Qui le sanctionnera (55e), sur une perte d’appuis. Une dizaine de plaquages mais aussi une sensation de baisse de rythme et de rendement assez rapidement en deuxième période. Remplacé par Esteban Abadie (65e).

Un ramassage de balle plein d’à propos (6e), qui permet aux Bleus d’avancer dans l’axe. Une bonne réception sur un coup de pied (10e) mais aussi un appui de trop pour tenter la passe à Lebel qui avait l’essai tout fait (26e). Sa puissance a été précieuse, et son physique de déménageur a ouvert quelques brèches. Repositionné au centre en défense, après le carton rouge de Danty, il a souffert dans son placement et dans ses montées défensives, notamment sur l’essai de Capuozzo (72e). Il termine meilleur plaqueur (15).

Il n’est pas qu’un tracteur surpuissant. Par trois fois en début de match (8e, 12e, 26e), Tuilagi a démontré qu’il savait servir sur un pas ses partenaires et les démarquer. Puis petit à petit, la confiance venant au fil de la rencontre, on l’a retrouvé dans un rôle plus conforme à ce que l’on attendait. Près des rucks, il a cherché à faire avancer, même si une fois il s’est montré gourmand (38e), en ramassant un ballon, qui aura mérité une passe pour démarquer Mauvaka mieux placé. Il a été suppléé par Romain Taofifenua (49e), qui récupérait une pénalité sur son premier ballon gratté.

Posolo Tuilagi (XV de France), face à Italie. Midi Olympique. - Patrick Derewiany.

Le Racingman a beaucoup annoncé pour sa pomme en touche en première mi-temps, mais il a assuré en récupérant tous les lancers de Mauvaka. Il a aussi compliqué ceux des Italiens. On aimerait le voir plus présent avec des courses ballons en main, et il a clairement déçu une nouvelle fois dans ce secteur. Remplacé par Alexandre Roumat (49e), qui se montrait plus actif mais pas plus efficace pour trouver des intervalles.

Il n’était pas pour rien dans les avancées en mêlées fermées des Bleus. Mais il ne s’est pas assez impliqué dans les attaques ou sur les regroupements qui avançaient. Neuf ballons touchés, ce n’est pas assez. Remplacé par Dorian Aldegheri (49e) sanctionné dix minutes plus tard pour ne pas avoir poussé droit.

Une bonne connexion avec Woki en touche sur le timing des sauts (3e, 4e). Mais aussi pas assez d’activité, de percussion ou de défense. Mauvaka semblait manquer de gaz et ne gagnait pas assez de duels... Remplacé par Julien Marchand (49e), qui a amené un vrai surplus de dynamisme.

Pénalisé pour avoir conservé un ballon au sol sur la première action (1e), deux pertes de balle au contact (5e, 10e) à son débit. Il a clairement pris le dessus sur son vis-à-vis en mêlée fermée en le faisant clairement souffrir. Remplacé par Sébastien Taofifenua (48e).