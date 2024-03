Le XV de France se déplace à Cardiff ce dimanche pour y affronter le pays de Galles lors de la 4e journée du Tournoi des 6 Nations. Un duel à ne pas prendre à la légère, malgré la petite forme des hommes en rouge.

Un déplacement du côté du Principality Stadium de Cardiff n'est jamais un cadeau, même lorsque le pays de Galles n'est pas au meilleur de sa forme. Ce dimanche, c'est un XV de France malade qui va se déplacer à Cardiff, lors de la quatrième journée de ce Tournoi des 6 Nations décidément homogène lorsqu'on enlève l'Irlande de l'équation. Alors que les Bleus restent sur cinq victoires face au XV du Poireau - dont deux à l'extérieur - et n'ont plus perdu contre les Dragons depuis le quart de finale de la Coupe du monde 2019, ils devront être sur leur garde ce dimanche. Déjà, parce que les Français sont loin de rassurer depuis le début de la compétition.

Deux absences majeures

Après une gifle reçue à domicile par l'Irlande, les Bleus ont arraché un succès sur le fil face à l'Écosse avant de faire un match nul presque miraculeux face à l'Italie. Pas de quoi se mettre dans les meilleures dispositions avant de s'envoler vers le pays de Galles donc, même s'il faut l'avouer : les Gallois n'ont guère fait mieux. Battus lors de leurs trois premiers matchs, les hommes de Warren Galtland sont actuellement en convalescence. Meurtris par la perte de nombreuses icônes de la sélection après l'énorme souci économique qui a frappé la fédération, les Gallois ont su réagir correctement lors de la Coupe du monde avant de subir de nouveaux coups durs.

Deux joueurs qui avaient brillé lors du Mondial en France manquent notamment à l'appel en ce début d'année 2024 : la star Louis Rees-Zammit et le jeune capitaine Jac Morgan. Le premier, qui incarnait pourtant l'avenir du rugby gallois a décidé de suivre le rêve américain en tentant l'aventure NFL. Le second, qui porte sur ses épaules l'espoir des Dragons pour la prochaine décennie, est blessé au genou et s'est fait opérer avant le début du Tournoi. Sans eux, les cadres gallois se comptent sur les doigts d'une main. Seuls huit joueurs ont d'ailleurs commencé les trois premières rencontres.

Pour construire son équipe actuelle, Gatland s'est énormément appuyé sur la deuxième mi-temps du match face à l'Écosse. Pour rappel, lors de cette rencontre, les locaux avaient été menés 27-0 avant de revenir à un point du XV du Chardon en fin de partie. Ainsi, les Thomas Williams, Keiron Assiratti, Elliot Dee ou même Alex Mann ont gagné leur place de titulaires dans cette équipe. Le pilier Gareth Thomas est aussi revenu en cours de compétition pour amener de l'expérience à un groupe en reconstruction.

Continuer de progresser face aux Bleus

Vaillants mais toujours inconstants, les Gallois cherchent toujours la bonne carburation et possèdent encore quelques joueurs décisifs à l'image de Aaron Wainwright, George North, Rio Dyer ou Adam Beard. La volonté de Gatland est de les faire enchaîner afin de créer une expérience collective. Si la première partie de match contre l'Écosse laissait envisager le pire, la défaite était au final cruelle, tout comme celle face à l'Angleterre. Contre l'Irlande, l'addition fut un peu plus salée mais il faut souligner que les hommes en rouge ont pour l'instant été l'équipe qui a causé le plus de problèmes aux hommes d'Andy Farrell.

Contre la France dimanche, le pays de Galles n'est pas favori, c'est certain. Mais face aux Bleus, la mission sera de continuer la progression collective, afin de travailler pour l'avenir. Devant son public, le XV du Poireau voudra aussi s'arranger pour éviter la cuillère de bois avant un affrontement décisif contre l'Italie.