Samedi soir, le Racing 92, mal en point depuis quatre matchs, se déplace à Bordeaux pour disputer un match capital en vue de la qualification. Tristan Tedder, l’arrière des Ciel et Blanc, s’attend là-bas à une féroce bataille…

Le Racing sort d’une série de quatre défaites consécutives en championnat. Comment vivez-vous cette situation ?

Je vais d’abord parler pour le groupe. C’est une situation difficile, évidemment. Nous ne nous attendions pas à ça. Au classement, tout le monde nous a rattrapés et globalement, c’est une vraie bataille. Mais il ne faut surtout pas lâcher maintenant : il reste encore dix matchs de championnat.

Et à titre individuel, alors ?

Moi, j’ai déjà vécu des saisons comme ça (à Perpignan notamment, N.D.L.R.). J’y suis plus habitué que mes coéquipiers. Il faut juste mettre de l’intensité et de l’engagement en match et sur les entraînements. Et ne surtout pas se poser trop de questions…

Quels ont été les mots de Stuart Lancaster, ces derniers jours ? A-t-il sonné la révolte ?

Il n’a pas pété les plombs mais il a gueulé un peu plus, oui... Après deux tristes matchs face à Perpignan (26-5) et Montpellier (20-44), il nous a demandé de nous retrouver sur le combat et l’agressivité. Je pense que nous avons répondu présents sur ces deux secteurs, contre le Stade français (11-27). Mais nous avons été beaucoup trop indisciplinés, ce soir-là…

On a l’impression que vos adversaires aiment jouer à Nanterre et ciblent désormais Paris-La Défense-Arena comme une terre à prendre…

Forcément. Le rugby est un sport d’hiver et quand il fait 19 degrés chez nous, les autres jouent sous la neige et la pluie. Dès lors, nos adversaires tentent des choses, prennent des risques et produisent du jeu… Il nous faut rapidement réagir et faire à nouveau de Paris-La Défense-Arena une forteresse.

Ce déplacement à Bordeaux, c’est à la vie à la mort, non ?

Non, pas du tout. J’ai fait dans ma carrière des matchs "à la vie, à la mort", comme vous dites ; des matchs où vous êtes derniers du classement et obligés de l’emporter pour survivre. On doit tout faire pour gagner à Bordeaux mais dans les faits, nous sommes encore sixièmes du classement.

À quoi vous attendez-vous, en Gironde ?

Les Bordelais sont dans la même situation que nous. Ils vont donc vouloir, comme nous, se rassurer sur du combat. La bataille dans les rucks sera déterminante. Ce ne sera pas le plus beau match de l’année mais ce sera intense, je pense… Il nous faut être prêts pour la guerre…

Antoine Gibert sera titulaire à Bordeaux. A-t-il des fourmis dans les jambes, après avoir passé plus d’un mois dans le giron tricolore mais sans disputer un seul match avec le XV de France ?

Antoine a envie de monter qu’il est capable de jouer pour l’équipe de France. J’espère, pour lui et pour nous, qu’il fera un très grand match ce week-end.

Qui va buter ? Lui ou vous ?

Antoine n’a pas buté depuis le début de saison. Il avait été opéré et souhaitait se ménager sur cet exercice. Je pense donc qu’il se concentrera samedi sur le jeu et que je prendrai les tirs au but. (il marque une pause, reprend) Mais peu importe qui butera, en fait… L’important, c’est le bien de l’équipe…