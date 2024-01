Antoine Gibert a été appelé par Fabien Galthié pour préparer le Tournoi des 6 Nations avec le XV de France. En conférence de presse, le pilier du Racing 92, Hassane Kolingar, a dévoilé un des secrets de son coéquipier en club. Le tout avec un grand sourire.

Chaque joueur prépare ses matchs comme il le souhaite, me direz-vous. Antoine Gibert a une manière bien à lui de se mettre dans le bain, et c'est quelqu'un qui le connaît bien qui a balancé.

Hassane Kolingar côtoie le demi d'ouverture depuis plus de dix ans sous les couleurs du Racing 92, alors quand il s'exprime sur le surnommé "Gibus", on s'assoit et on écoute.

En conférence de presse, le pilier international a été interrogé sur la sélection de son ami. L'occasion de plaisanter, avec une anecdote croustillante au sujet de son coéquipier : "Pour évacuer la pression, il lâche une petite galette avant les matchs. Depuis le vestiaire, on entend les bruits. Avant de vomir, il n'est pas très bien, mais ça va beaucoup mieux ensuite. La technique marche en tout cas !" Des mots prononcés avec un grand sourire.

"J'espère qu'il va jouer avec les Bleus, vraiment"

Le ton ironique laissé de côté, Hassane Kolingar a ensuite avoué être très heureux pour Antoine Gibert : "Au Racing, on est tout très contents pour lui, c'est une vraie récompense. Ici, il a toujours eu de grands joueurs devant lui dans la hiérarchie, comme Daniel Carter ou Finn Russell. Désormais, il peut beaucoup plus s'exprimer et il monte en puissance."

Appelé pour préparer le Tournoi par Galthié, l'ouvreur francilien n'est plus très loin d'une première sélection. "J'espére qu'il va jouer avec les Bleus, vraiment", avoue Kolingar, qui lui compte trois sélections avec le XV de France.

Ce samedi, le Racing 92 affronte les Blues de Cardiff lors de la quatrième journée de Champions Cup. Antoine Gibert rejoindra ensuite Marcoussis, pour débuter une nouvelle aventure. Dans le meilleur des mondes, le joueur de 26 ans foulera la pelouse du stade Vélodrome le 2 février prochain face à l'Irlande. Une possible première qui l'obligerait à visiter les toilettes de l'antre phocéen...