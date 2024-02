Comme la saison dernière, le Stade français réussit à faire tomber le Racing 92 sur sa pelouse de la Paris La Défense Arena en championnat. Grâce notamment à un Peniasi Dakuwaqa de gala, auteur d'un doublé mais surtout d'un des essais de la saison, les Parisiens ont mis à mal les Racingmen pour finalement s'imposer 27-11 à Nanterre. Les Soldats Roses confortent leur place de leader alors que le Racing encaisse sa quatrième défaite de suite en championnat.

Qui arrêtera le Stade Français ? Depuis janvier, le club de la capitale est invaincu en en Top 14, et la courbe s'est inversée avec l'adversaire du soir, le Racing 92. À La Paris Défense Arena, Paris a validé un quatrième succès de rang face à la bande à Kolisi (11-27). Dakuwaqa a été prépondérant dans cette victoire avec un doublé et une passé décisive. Les Ciel et Blanc ont quant à eux perdu leur quatre derniers matchs de championnat.

Au classement, en attendant Clermont - Toulouse, Paris (1er, 46 points) a pris quatre points d'avance sur les Rouge et Noir. En cas de succès de l'ASM, le Racing 92 (40 points) pourrait glisser en dehors des places qualificatives à la phase finale.

Dakuwaqa a dynamisé le derby parisien

D'entrée, les joueurs du Stade Français Paris ont joué à leur main grâce au travail des avants. À force de conserver le ballon, les visiteurs ont mis leurs adversaires à la faute. Et au bout de sept petites minutes de jeu, Kolisi, sur la cinquième faute francilienne (7 au total en première période), a été sanctionné d'un carton jaune. En supériorité numérique, la bande à Labit a préféré opter pour la pénaltouche. Un choix payant.

Au terme d'une séquence interminable, où les avants ont fixé la défense adverse au bord des rucks, le Stade Français a fait plier la défense du Racing 92 en bout d'aile grâce aux appuis de Peniasi Dakuwaqa (0-7, 11e). Malgré la réduction de l'écart de Tedder (3-7, 15e), Paris a piqué une deuxième fois à l'approche de la demi-heure de jeu. Décalé sur l'aile à la suite d'une longue sautée de Kockott, Dakuwaqa a laissé sa carte de visite à Naituvi et Chavancy. Repris par Tedder, l'ailier a bien relevé le ballon pour Zach Henry, venu en soutien (3-14, 24e).

Sans un retour héroïque de Meliande et Klemenczak, Dakuwaqa aurait même pu s'offrir un doublé à la suite d'une interception et d'une course de plus de 80 mètres (33e). Juste avant la pause, c'est finalement Henry qui a fait grimper l'avance des pensionnaires de Jean-Bouin au terme d'un bel effort en mêlée (3-17, 24e).

Le Racing 92 n'a pas trouvé la solution face à la meilleure défense du Top 14

Mieux entrés dans le second acte, les locaux ont manqué de précision, notamment en touche. L'alignement a perdu quasiment dix ballons dans ce secteur de jeu. Et une phrase vaut mieux que mille mots : après avoir insisté avec les pénaltouches, le Racing 92, impuissant, a changé son fusil d'épaule en prenant les points grâce à la botte de Tedder (6-17, 56e). Dans la confusion générale, grâce à un grattage de Kolisi à la suite d'un ballon récupéré par Briatte à proximité d'un ruck, Henry Arundell a marqué sans opposition en bout d'aile (11-17, 59e). Un match relancé ? C'était mal connaître Dakuwaqa.

En couverture d'un coup de pied par-dessus de Meliande, l'ailier a été contraint de passer par son en-but pour éviter les défenseurs adverses. Un choix osé, pour mieux repartir vers l'avant... Le Parisien a effectué à son tour un coup de pied par-dessus avant de se montrer le plus rapide jusqu'à l'en-but adverse. Un essai de plus de 100 mètres qui a tué la remontée du Racing 92 (11-24, 64e) ! En fin de partie, Henry a scellé le succès des siens (11-27, 73e).

La semaine prochaine, le Racing 92 tentera de relever la tête sur la pelouse de l'Union Bordeaux-Bègles. Le Stade Français Paris recevra, pour la 17e journée de Top 14, la Section Paloise.