La victoire du Stade français sur la pelouse du Racing 92 a été grandement facilitée par la performance majuscule de son ailier fidjien. Un régal !

Les Tops

Peniasi Dakuwaqa

L’ailier fidjien du Stade Français n’avait été aligné en championnat depuis un mois et demi. Et quel retour il a signé ! Il a réalisé un match stratosphérique sur la pelouse synthétique de l’Arena. Sur son premier essai, il n’a pas eu à forcer son talent. Servi en bout de ligne sans défenseur face à lui, il n’a eu qu’à aplatir. Mais ensuite, il a produit deux fulgurances hallucinantes. Sur l’essai inscrit par Zack Henry, alors qu’il avait hérité d’un ballon dans une situation plutôt défavorable, il a déposé Wame Naituvi d’un contournement périphérique comme on en voit dans les écoles de rugby, avant de prendre l’intérieur d’Olivier Klemenczak sur un changement de direction, et de servir l’ouvreur parisien dans sa chute. Et puis il a produit ce chef-d’œuvre en deuxième mi-temps, cette relance en solitaire de 127 mètres, après avoir récupéré un ballon traînant devant sa ligne. Course en arrière dans son en-but pour se dégager un espace, accélération et dépassement d’Olivier Klemenczak, petit par-dessus, récupération et course de folie qui dépose le jeune ouvreur Martin Méliande : un essai hors norme. On lui rajoute ce contre de 80 mètres en première période sur une récupération de balle dans ses 22 mètres, et on obtient un match parfait.

Julien Delbouis

Comme à son habitude, le centre parisien n’a pas fait dans la dentelle. Et son activité au centre du terrain a été très bénéfique en première mi-temps pour concrétiser la domination du Stade Français. Sur le premier essai de Dakuwaqa, après que les Parisiens aient buté à plusieurs reprises sur la ligne de défense du Racing, sans aucune progression, son avancée énergique de cinq mètres jusque sous les poteaux a créé les conditions du décalage de l’ailier fidjien. Souvent, quand les Parisiens se sont un peu égarés dans leurs intentions offensives, c’est lui qui a recentré les débats en prenant le centre du terrain. Un match très sérieux.

Romain Briatte

Preneur de balle en touche, déblayeur de grande hargne, et toujours à la pointe du combat : le troisième ligne du Stade Français a de nouveau livré un match de ferrailleur sur la pelouse de l’Arena. Romain Briatte brille rarement, mais son activité dans l’ombre est toujours aussi importante dans la production de ce paquet d’avants parisiens.

Les flops

Wame Naituvi

L’ancien joueur de Mont-de-Marsan a vécu une soirée de cauchemar face à son compatriote fidjien Peniasi Dakuwaqa. Alors qu’il semblait dans une potion défensive favorable, il s’est fait surprendre par un contournement en vitesse pure sur l’accélération périphérique de son vis-à-vis sur le premier essai inscrit par Zack Kenry. Toujours en première mi-temps, sur un ballon tombé devant lui dans les 22 mètres du Stade Français, il a tardé à réagir et s’est de nouveau fait déposer par une autre accélération du même Dakuwaqa filant sur 80 mètres. Assez inoffensif en attaque, sa soirée a été difficile.

Siya Kolissi

Le double champion du monde sud-africain a été un homme ordinaire dans cette soirée de défaite. Il a écopé d’un carton jaune dès la 7ème minute de jeu sur un grattage illicite alors que son équipe était oppressée devant sa ligne. Le stade Français a marqué son premier essai en son absence. Et plus globalement, dans la tourmente de ce match lors duquel les Racingmen ont subi globalement, il n’a pas surnagé dans ce collectif en difficulté.

Camille Chat

Comme il en a l’habitude, le talonneur Camille Chat s’est dépensé en énergie comme un diable durant les soixante-dix minutes de sa présence sur le pré. Stuart Lancaster l’a d’ailleurs laissé le plus de temps possible dans ce match pour profiter de sa fougue. Mais il a aussi péché par des imprécisions sur certains de ses lancers en touche. A la 50ème minute, alors que le Racing disposait d’une touche à 5 mètres de la ligne parisienne, son jet en fond d’alignement a complètement lobé son bloc en deuxième zone, et le Stade Français a récupéré. Dans la fournaise, pour mieux exister, le Racing avait besoin de davantage de précision.