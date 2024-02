Marcus Smith et Alex Mitchell font leur retour dans le groupe anglais. L'arrière ou demi d'ouverture et le demi de mêlée sont toujours convalescents mais le sélectionneur Steve Borthwick a l'espoir de les avoir à disposition avant la fin du Tournoi des 6 Nations.

Le XV de la Rose va-t-il retrouver sa star ? Marcus Smith est en tout cas de retour dans le groupe anglais pour un camp d'entraînement de trois jours à York. Comme l'indique la RFU (Fédération anglaise) : "Marcus Smith et Alex Mitchell rejoindront l'équipe pour poursuivre leur rééducation suite à une blessure".

Ce qui signifie que le polyvalent arrière et le demi de mêlée titulaire sur les deux premiers matchs du Tournoi ne sont toujours pas aptes. Smith n'a pas disputé une seule minute dans ce 6 Nations 2024 à cause d'une blessure au mollet. Mitchell, lui, s'est blessé au genou à l'entraînement avant la rencontre face à l'Ecosse.

Borthwick espère les revoir avant la fin du Tournoi

Le fait qu'ils réintègrent le groupe même s'ils ne peuvent pas encore participer aux séances collectives est un bon signal pour un possible retour avant la fin du Tournoi. C'est en tout cas l'espérance de Steve Borthwick, comme il l'a confié en ce début de semaine. "J'ai bon espoir que Marcus sera disponible pour la sélection pour cette dernière partie du tournoi. C'est pareil pour Alex Mitchell, nous avons des nouvelles positives concernant sa blessure et nous espérons qu'il figurera dans la dernière partie de ce tournoi - que ce soit le prochain match, nous ne le savons pas, mais nous espérons qu'il sera également disponible."

La sélection anglaise avait remporté ses deux premiers matchs (contre l'Italie et le pays de Galles) avant de tomber face à l'Écosse. Se profile maintenant le choc tant attendu face à l'Irlande, le 9 mars prochain à Twickenham (17h45). Les Irlandais n'ont plus perdu face aux Anglais dans le Tournoi depuis l'édition 2020 (18-7 à Londres). Les hommes d'Andy Farrell sont toujours en course pour réaliser le grand chelem, le deuxième consécutif, une première dans l'histoire du 6 Nations.