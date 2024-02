Sélectionneur du XV de France pendant deux ans (2016-2017), Guy Novès est revenu sur les déboires de l'équipe de France depuis le début du Tournoi des 6 Nations. Et l'ancien manager du Stade toulousain affirme ne pas avoir eu le droit à la même tolérance quand il était aux commandes des Bleus...

Guy Novès est-il encore frustré ? On pose la question. L'ancien sélectionneur du XV de France a donné son avis sur cette équipe de France malade depuis l'élimination en quart de finale du Mondial 2023. Pourquoi frustré ? Car on se rappelle que l'ancien boss des Bleus avait été mis à la porte par Bernard Laporte, alors président de la FFR, après seulement deux années. "On a bercé d'illusions l'ensemble du rugby français par le discours ambiant entretenu par les joueurs, le staff et les médias, a-t-il déclaré dans un entretien au Parisien. On avait l'impression qu'on était champions du monde avant d'avoir joué et qu'on nous a sorti le bonbon de la bouche alors qu'on était en train de le goûter."

Lors de mon mandat, avance-t-il, je n'avais pas cette tolérance

Dans la suite de sa réponse, l'ancien manager à succès du Stade toulousain semble envoyer une de ses petites piques dont il a le secret. "Lors de mon mandat, avance-t-il, je n'avais pas cette tolérance qui existe aujourd'hui en équipe de France." Si la génération française n'avait sans doute pas autant de talent à toutes les lignes à son arrivée à la tête des Bleus, et que la sélection française sortait d'une apocalyptique élimination face aux Blacks en Coupe du monde, rappelons que Novès n'a remporté que 7 victoires en 21 matchs avec le XV de France pour treize défaites et un match nul. Un pourcentage de victoires de 33 %, loin des plus de 70 % du mandat Galthié.

L'homme au plus grand palmarès du rugby français (les chiffres sont fous : 4 Coupes d'Europe et 10 titres de champion de France !) a néanmoins pris la défense de son homologue Fabien Galthié à la question : comprenez-vous que le sélectionneur défende les joueurs comme il le fait, Novès répond : "Je trouve normal qu'il essaie de maintenir cette unité qu'il a réussi à créer pendant X années. Il aurait tort de mettre la faute sur les joueurs, parce que sinon il n'existerait plus." Mais il prévient aussi l'ancien demi de mêlée : "S'ils [les joueurs] le lâchent, c'est fini. Donc, il a intérêt à les protéger. Faut-il croire tout ce qu'il dit dans ses réactions ? On croit ce qu'on veut à la limite, mais je comprends son attitude. Maintenant, prendre quelques gamelles, ça remet un peu les pieds sur terre, mais ça fragilise l'ensemble du staff."

Une défaite ou une victoire d'un point, c'est la même chose parfois

A contrario de l'ancien manager toulousain, Fabien Galthié semble avoir la pleine confiance de son président. Récemment, Florian Grill a déclaré à l'AFP que le sélectionneur "n'était absolument pas en danger". Ce n'est pas un secret non plus, licencier un entraîneur sous contrat coûte de l'argent, et en ce moment, la Fédération ne peut sans doute pas se permettre une telle folie. Et puis, contrairement à Novès (même s'il n'a pas vraiment eu le temps de se construire un passé en bleu), Galthié a un bilan plus que positif. Il serait donc assez osé d'évoquer un départ du sélectionneur qui connaît ici sa première période difficile depuis 2020. Son bilan est-il cependant en trompe-l’œil : "Le bilan, c'est le bilan. Maintenant, il faut regarder le contenu, répond Novès. Parfois, on a été dominés, archi-dominés même, et on arrachait les matchs sur peu de choses. Une défaite ou une victoire d'un point, c'est la même chose parfois. Il faut aussi regarder le contenu et le comportement des joueurs. Donc pour dire en trompe-l’œil ou non, on verra la suite." En espérant de ne pas revenir aux défaites encourageantes, les fameuses...