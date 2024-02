Invité à réagir aux récents déboires du XV de France, le président de la Fédération française de rugby s'est montré très clair : le sélectionneur Fabien Galthié "n'est absolument pas en danger".

Lorsqu'on pose la question si oui ou non un entraîneur est en danger, c'est que l'équipe n'est pas au mieux. C'est le cas actuellement avec le XV de France, moribond depuis la sortie de route précoce au Mondial et méconnaissable dimanche dernier à Lille face à l'Italie (match nul, 13-13).

Dans un entretien accordé à l'AFP, le président de la FFR a dû mettre les choses au clair au sujet de l'avenir du sélectionneur Fabien Galthié. "Je suis un manager, je ne suis pas du genre à faire des embardées en fonction de la pression (...) Fabien Galthié n'est absolument pas en danger" a lancé Florian Grill. Ce qui a le mérite d'être clair. Galthié, qui a redressé le rugby français jusqu'à l'amener à un magnifique grand chelem - le premier depuis 12 ans - vit une période compliquée, à l'image de l'équipe de France. L'ancien coach de Toulon peut compter sur le soutien de son président, qui a étayé son propos : "Ce ne sont pas des décisions qui se prennent sur un match. On a eu six mois, avec Jean-Marc (Lhermet, le vice-président, N.D.L.R.), pour établir une relation et la comprendre, pour voir qu'on fonctionnait très bien ensemble. Il y a une relation de confiance qui est nouée. On a mûrement réfléchi, ce n'est pas une décision qu'on prend sur un match, sur un point et pas non plus sur une transition de matchs un peu compliquée."

Ce n’était pas fabuleux, je ne suis pas aveugle

Une prise de position en adéquation avec le discours tenu dans Midi Olympique dans le long entretien exclusif qu'il nous avait accordé. C'était certes avant le piteux match face à l'Italie, mais Florian Grill avait déjà vanté la "relation de confiance" créée dans le trio avec Galthié et Lhermet. Même si à l'époque, le boss de la FFR n'avait pas sous estimé la difficile période des Bleus. "Bien sûr que ce n’était pas fabuleux, je ne suis pas aveugle. (...) Ce n’était pas un grand match mais j’ai vu beaucoup de signaux positifs. Cette équipe est sur le bon chemin."

Longtemps associé à Bernard Laporte, plusieurs interrogations pouvaient légitimement se poser quant à la relation Grill - Galthié pour l'avenir du XV de France. Un sujet encore une fois balayé d'un revers de la main par le successeur de Laporte dans notre entretien du 18 février dernier. "Son amitié avec Bernard ne me gêne pas. Je n’ai pas à dicter les amitiés et les inimitiés de chacun. Avec Fabien, on échange beaucoup. Il est très proactif, il propose des idées, des évolutions, des améliorations." Après le match nul face à l'Italie, les Bleus devront relever la tête le dimanche 10 mars prochain pour ne pas que ce Tournoi 2024 ne se transforme en calvaire. En attendant, Fabien Galthié peut travailler avec la confiance de son président et le soutien de ses joueurs. Et c'est déjà pas mal.