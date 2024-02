Pour s'imposer sur la pelouse de Clermont, Toulouse a pu compter sur sa jeune garde. Paul Costes et Mathis Castro-Ferreira ont particulièrement brillé. Benjamin Urdapilleta s'est lui manqué.

Les Tops

Paul Costes

Quelle justesse technique et tactique ! Paul Costes contre Clermont, ça a d'abord été une démonstration de la palette technique d'un gamin qui ne fait déjà plus rire. Rapide, il sait aussi créer de l'avancée grâce à des crochets ou en mettant un coup d'épaule. Il arrive à être altruiste et à jouer dans le rythme. Défensivement, sa technique de plaquage est très bonne et il parvient à faire rapidement tomber ses adversaires. C'est son bon sens du jeu qui l'a conduit à adresser un coup de pied parfait pour l'essai de Retière, après avoir fixé la défense. Le centre finissait le match avec quatre défenseurs battus et onze plaquages.

Mathis Castro-Ferreira

Il ne s'agissait que de sa deuxième titularisation en Top 14. Pourtant, Mathis Castro-Ferreira a brillé de mille feux sur la pelouse du Michelin. Plein d'envie, il a multiplié les plaquages (12) et a couvert beaucoup de terrain, se montrant aussi actif sur les zones de ruck. Il a parfaitement représenté ces jeunes Toulousains, qui ont marché sur l'ASM ce dimanche soir. En plus, il fut bien placé par deux fois pour signer un doublé assassin en seconde période. On demande à revoir le troisième ligne !

George Moala

Le Néo-Zélandais a été, comme trop souvent, un des seuls Clermontois à trouver de l'avancée. Par sa puissance physique, Moala a fait des dégâts au centre du terrain. Il est le joueur qui a battu le plus de défenseurs dans ce match (8). C'est presque décevant qu'il n'ait pas été davantage utilisé comme fer de lance près des lignes, pour faire la différence. Lorsque Clermont a eu des temps forts, Moala n'était jamais très loin.

Les Flops

Cristian Ojovan

Il était obligatoire de mettre de pilier droit clermontois dans cette catégorie. Dès la 11e minute, il a laissé ses coéquipiers en infériorité numérique après un très mauvais geste sur Alban Placines. Alors que le flanker toulousain était en train de contester un ballon sur un ruck, le Moldave, sur le côté, s'est jeté sans maîtrise sur son genou gauche, créant une affreuse torsion. Blessé, le Toulousain a dû sortir du terrain. Le Clermontois aussi, mais ce fut à cause d'un carton rouge...

Benjamin Urdapilleta

Son calme et son expérience étaient primordiaux face à la jeunesse toulousaine. Dépassé par le rythme, Urdapilleta n'a pas su animer comme il fallait. Il a laissé échapper plusieurs ballons et n'a pas été précis au pied, à l'image de sa première "pénaltouche". Globalement, l'ouvreur a été peu en vue et a finalement été remplacé très tôt par Jules Plisson. Ce dernier a fait mieux que son prédécesseur.

Baptiste Germain

Titularisé au poste de demi de mêlée, l'ancien Bordelo-Béglais n'a pas vraiment été dans le même tempo que ses coéquipiers. Il s'est souvent précipité et fait les mauvais choix. En atteste un coup de pied mal tapé au-dessus du premier rideau défensif, qui a permis aux Clermontois de tranquillement récupérer le ballon alors qu'un coup était à jouer en début de seconde période. Surtout, il commettait une grossière erreur en première période, en manquant totalement sa passe pour Mallia. Certes gêné, Germain envoyait le ballon derrière son en-but et cela a amené l'essai de Delguy. Il fut aussi contré par deux fois au niveau de son en-but dans la partie et a manqué quatre plaquages.