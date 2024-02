À l'issue du match nul (13-13) concédé par les Bleus face à l'Italie ce dimanche après-midi, Richard Dourthe s'est lâché sur le plateau du Canal Rugby Club. Le consultant et ancien international français (31 sélections) a donné son point de vue sur l'état de forme actuel du XV de France. Et il n'a pas mâché ses mots.

Ce XV de France est presque méconnaissable. Après une désillusion face à l'Irande, un succès miraculeux face à l'Écosse et un match nul face à l'Italie, difficile de ne pas avouer que ces Bleus n'ont plus le même visage. Une prestation inquiétante face à la Nazionale qui n'a pas manqué de faire réagir. Sur le plateau du Canal Rugby Club, Richard Dourthe, consultant et ancien international français, n'a pas fait de cadeaux aux hommes de Fabien Galthié : "À un moment donné il faut dire la vérité. Nous sommes à une décision d'arbitrage et un poteau d'avoir trois défaites dans le Tournoi. Il faut ouvrir les yeux sur la réalité du niveau de l'équipe de France actuellement. Ils sont rentrés dans la zone de marque mais ils ne marquent pas comme contre l'Afrique du Sud (quart de finale de la Coupe du monde NDRL) ! Il faut se poser les vraies questions, il faut voir si les joueurs sont d'accord avec ce qu'on leur demande et comprendre pourquoi l'équipe de France gagne 60 à 7 contre l'Italie pendant la Coupe du monde et là on fait match nul. "

L'ancien centre aux 31 sélections poursuit en pointant du doigt une stratégie efficace par le passé qui n'est malheureusement plus la vérité d'aujourd'hui : "Le problème c'est que pendant quatre ans on a fait de la dépossession, on a tapé dans le ballon, on a fait de la contre-attaque. On avait une très grosse défense c'est vrai, mais nous n'avons plus cette défense et les adversaires se sont adaptés à notre jeu. La dépossession ne marche plus donc on veut faire du jeu mais pendant quatre ans on n'en a pas fait donc on ne peut pas en faire. Nous ne sommes pas prêts."

Ça va être assez compliqué de redonner l'envie et la joie de jouer à une équipe qui est moribonde

Dans les débats revient également l'indiscipline des Bleus avec deux cartons rouges en trois matchs. Pour Richard Dourthe, elle traduit d'un manque de confiance : "C'est symptomatique d'un doute qui existe dans cette équipe de France parce que c'est un trop-plein d'agressivité. On l'a vu avec Paul Willemse face à l'Irlande. Jonathan Danty, on ne peut pas lui reprocher d'être trop agressif. Mais on est dans le doute et quand on doute on veut taper fort sauf qu'on tape mal".

L'ancien entraîneur de Bayonne et Dax termine en expliquant : "C'est une équipe qui n'est pas en confiance et qui joue avec la peur de mal faire plutôt que l'envie de bien faire. Il y a de mauvais choix et des fautes techniques qui sont symptomatiques d'une équipe qui doute complètement, qui n'arrive pas à mettre en place son jeu et qui ne domine pas son adversaire physiquement. Les Italiens nous ont donné les ballons pour marquer. Là on y est plus du tout. Jalibert il sait jouer au rugby mais là, il fait de la m****. Il va falloir emmener du sang neuf avec un autre état d'esprit et ça va être assez compliqué pour le sélectionneur de redonner l'envie et la joie de jouer à une équipe qui est moribonde." Voilà qui a le mérite d'être clair.