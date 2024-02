On se souviendra longtemps de la tentative ratée de Paolo Garbisi qui aurait pu offrir une victoire historique à l'Italie face au XV de France. Mais le buteur transalpin aurait-il pu retenter cette ultime pénalité ? Éléments de réponse avec des professionnels de l'arbitrage.

"Les dieux du rugby" étaient français, a-t-on logiquement déduit après l'incroyable dernière pénalité ratée par Paolo Garbisi qui a permis aux Bleus de sauver une défaite in extremis face à l'Italie. Les hommes de Fabien Galthié étaient à un poteau près de subir la première défaite de l'histoire du XV de France face aux Azzurri à domicile dans le Tournoi des 6 Nations.

Rappelons le contexte : sur la dernière opportunité française pour aller chercher la victoire, Yoram Moefana s'isole et manque de soutien. Le gratteur italien est parfaitement sur ses appuis et l'arbitre anglais Christophe Ridley siffle en faveur de la Nazionale. Paolo Garbasi, à 35 mètres légèrement à gauche des poteaux, a au bout de son pied gauche l'opportunité d'écrire l'une des plus belles pages du rugby transalpin. Malheureusement pour l'ancien buteur de Montpellier, la malchance pointe le bout de son nez et le ballon tombe du tee alors que les secondes s'égrènent dangereusement.

Ce que dit le règlement

La question est ici de savoir si les Bleus ont bien respecté les règles officielles de World Rugby. Que disent-elles, justement ? Le point 8.22 du règlement précise que "si le botteur indique à l'arbitre son intention de botter, l'équipe adverse doit rester immobile, les bras le long du corps, et ce, dès que le botteur commence à s'approcher pour botter, jusqu'à ce que le ballon soit botté."

Comme les images le montrent, plusieurs Bleus dont Sébastien Taofifenua n'ont pas respecté précisément ce point du règlement. Avant que le ballon ne tombe au sol, François Cros - confondant vraisemblablement pénalité et transformation - court vers Garbisi avant d'être rappelé à l'ordre par Christophe Ridley. Surtout, au moment où Garbisi recule pour prendre son élan après que le ballon est tombé, Sébastien Taofifenua lève les bras et avance de quelques mètres. Le jeune arbitre anglais bouge les bras et semble indiquer au pilier remplaçant de rester immobile. Une sanction aurait-elle pu tomber ? Si on regarde uniquement la règle, World Rugby précise : "Si l'équipe adverse commet une infraction pendant une tentative de but [et que] la tentative échouée, une pénalité à 10 mètres en avant de la marque initiale sera accordé à l'équipe non fautive."

La suite, vous la connaissez, Paolo Garbisi tape dans le ballon - trois secondes exactement avant le temps imparti - et sa tentative frappe le poteau gauche. La dernière relance de Moefana ne change rien : Français et Italiens se quittent sur un match nul, lui aussi historique mais tellement rageant pour les protégés de Gonzalo Quesada.

Ce qu'en pensent Laurent Cardona et Franck Maciello

Contacté, l'ancien arbitre Laurent Cardona aujourd'hui dans le staff de Soyaux-Angoulême en Pro D2, confirme que Christophe Ridley aurait pu prendre la décision de siffler. "C'est la grande différence avec une transformation où l'équipe peut charger dès que le buteur a pris son élan. Ici sur une pénalité, on ne peut charger que lorsque le ballon est botté, c'est-à-dire quand le ballon est en l'air, ce qui n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc oui, dans la règle, si on l'applique comme elle est écrite, c'est sanctionnable dans le sens où l'équipe pénalisée ne peut rien faire, doit rester à 10 mètres, et tous les joueurs doivent rester immobiles."

Franck Maciello, patron des arbitres français, affirme aussi que Christophe Ridley aurait pu prendre une autre décision : "Effectivement, il aurait pu siffler. Disons que sur une pénalité, il n'y a pas le droit de charge. Dès lors que l'arbitre constate le droit de charge, il peut reporter la pénalité 10 mètres plus loin." Ici, les images sont claires, Ridley a bien constaté l'attitude pénalisable des Français. "C'est l'arbitre qui doit prendre la décision, poursuit Maciello. J'aurais tout à fait compris qu'il prenne cette décision. Mais cette règle est laissée à l'appréciation de l'arbitre. Par exemple, le protocole vidéo ne peut pas entrer en vigueur dans ce cas précis." Contrairement, donc, au fait de sprinter vers le buteur sur une transformation où la vidéo peut vérifier le départ du défenseur.

J'aurais pris la même décision que lui

Si la règle stricte est défavorable aux Bleus sur cette action, Laurent Cardona comprend le choix de Christophe Ridley. "Encore une fois il y a la règle et l'application de la règle. Des situations comme celle-ci, on peut en retrouver un certain nombre. J'imagine mal ce jeune arbitre qui était aux commandes de son premier match du Tournoi, siffler et donner l'occasion à Garbisi de retenter la pénalité. Il n'a pas considéré que les quelques pas du Français et le fait de lever les bras avaient gêné Paolo Garbisi dans sa tentative".

En effet, à aucun moment le buteur italien ne semble perturbé par l'action des joueurs français mais plutôt très préoccupé par ce ballon tombé du tee et le chronomètre qui défile. "C'est une très bonne décision, personnellement, j'aurais pris la même que lui", conclut-il.

Ce qui est sûr, c'est que Christophe Ridley n'aura pas vécu un long fleuve tranquille pour sa grande première dans le Tournoi des 6 Nations. Entre l'essai de Charles Ollivon, le carton rouge de Danty, et globalement deux équipes indisciplinées, ce France - Italie est tombée dans l'invraisemblable. "On ne les aime pas ces pénalités, se souvient Cardona. On déteste faire le score des matchs, on préfère que les équipes le fassent, mais ici la faute au sol était évidente et sa décision logique."

L'ancien arbitre salue enfin la première de l'Anglais "[qui] s'en est très bien sorti.." "Le scénario va le faire grandir plus vite, c'est très bon pour lui car un match comme ça montre ta capacité à bien diriger une rencontre difficile." De son côté, Paolo Garbisi n'a jamais fait référence au règlement au moment de revenir sur son coup de pied raté. Le buteur qui a récemment signé à Toulon, a plutôt voulu s'excuser au micro de France 2 : "Je m'excuse. Il faut que je sois à la hauteur, ça fait partie de mon job mais je ne l'ai pas assez bien fait à ce moment-là."