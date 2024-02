Alors que tout fut compliqué pour le XV de France face à l'Italie ce dimanche, les Bleus sont passés près de la défaite en toute fin de match. Sur la pénalité de la gagne pour l'Italie, le ballon de Paolo Garbisi est tombé du tee, ce qui a entraîné son échec.

Un souffle a sauvé les Bleus. Malmenés, brouillons et même dominés par l'Italie au stade Pierre-Mauroy de Lille ce dimanche, les hommes de Fabien Galthié ont longtemps tenu le score avant d'être punis par la Nazionale en fin de match. Pourtant devant 13 à 3, les Français ont vu les Italiens revenir à égalité en fin de match grâce à un essai de Capuozzo et une transformation et une pénalité de Garbisi.

#SixNationsRugby | \ud83c\uddeb\ud83c\uddf7\u26a1\ud83c\uddee\ud83c\uddf9 Incroyable scénario : les Bleus concèdent le nul face aux Italiens.



Paolo Garbisi avait la balle de match mais l'Italien trouve le poteau. #FRAITA



Pire, les Italiens ont même eu la balle de match, après la sirène, lorsqu'ils récoltaient une pénalité à 30 mètres des perches françaises. Légèrement décalé sur la gauche, Garbisi s'élançait... avant de voir le ballon s'échapper de son tee ! Peut-être étaient-ce les dieux du rugby qui, dans un stade qui avait pourtant le toit fermé, ont décidé de souffler sur la gonfle.

"Ça va rester dans ma tête pendant un moment"

Résultat, cet événement étonnant a déstabilisé le buteur italien, qui s'est pressé pour remettre le ballon en place, alors qu'il lui restait moins de dix secondes pour buter. Sans concentration, il s'élançait et trouvait le poteau droit. Un incroyable dénouement, puisque Yoram Moefana récupérait le ballon et sortait en touche. Le match se terminait sur un match nul et la France était miraculée grâce à un souffle. "Gagner c'était mieux et il y avait la place, soufflait le futur toulonnais au micro de France 2 après le match. Je n'ai pas été à la hauteur. Ça fait partie de mon job et je ne l'ai pas assez bien fait. Je m'excuse auprès de tous les Italiens. Ça va rester dans ma tête pendant un moment."

Cette action n'est d'ailleurs pas le seul détail qui a été en faveur des Bleus sur ce match. En début de partie, l'essai accordé à Charles Ollivon était plus que litigieux à vu d'œil. Mais comme face à l'Écosse à Murrayfield, les faits de match ont été en faveur des hommes de Fabien Galthié. Les dieux du rugby sûrement aussi.