Christophe Ridley sera au sifflet de la rencontre entre le XV de France et la Squadra Azzurra. Ce dimanche, l'Anglais va découvrir, à Pierre-Mauroy, le Tournoi des 6 Nations.

S'il est né au nord de Paris, Christophe Ridley est bien Anglais. Il a grandi dans le Leicestershire où il a découvert le rugby et a joué jusqu'à atteindre l'académie des Leinster Tigers en tant que demi de mêlée. Il évolue jusqu'aux équipes jeunes du XV de la Rose avant qu'une blessure à l'épaule vienne le stopper dans sa progression. Il décide alors de se tourner vers l'arbitrage.

En 2015, il s'engage en tant qu'arbitre professionnel au sein de la Fédération Anglaise et commence à arbitrer ses premiers matchs professionnels. Il fait notamment ses marques dans le Tournois de 6 Nations U20 où il tient le sifflet en 2017, 2018 et 2019.

Présent lors de France - Nouvelle-Zélande

Après avoir officié lors de rencontres de l'URC et de Challenge Cup, il continue sa progression et arbitre son premier match de Champions Cup début 2023. Très prometteur, il est désigné pour devenir arbitre assistant lors de la Coupe du monde en France. Il sera même l'assistant de Jaco Peyper pour le match d'ouverture de la compétition entre la France et la Nouvelle-Zélande. Ce dimanche, à Lille, il va donc découvrir le Tournoi des 6 Nations des grands en tant que juge principal.