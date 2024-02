Après deux prestations décevantes, le XV de France a semblé toucher le fond face à l'Italie ce dimanche (13-13). Les Bleus sont en manque de confiance et plusieurs joueurs continuent de décevoir. Fabien Galthié doit-il alors tout changer ?

Fabien Galthié a toujours été plutôt conservateur dans ses choix. Depuis son arrivée à la tête du XV de France, le sélectionneur a toujours donné - longtemps à raison - sa confiance à une même base de joueurs. Pour ceux-là, une blessure était souvent la seule raison valable pour justifier un retrait du groupe. Pour remplacer les blessés, le staff tricolore s'est par contre beaucoup fié à la fameuse politique de la "forme du moment", qui permettait de récompenser les joueurs les plus performants en Top 14. Seulement, en ce moment, la politique de "la forme du moment" perd de son sens. Au vu des performances du XV de France depuis le quart de finale de la Coupe du monde perdu contre l'Afrique du Sud, Fabien Galthié aurait pu (dû ?) utiliser cette maxime afin d'intégrer de jeunes joueurs de grand talent au sein d'un collectif qui peine à trouver un renouveau.

Méconnaissables, les Bleus sont passés à un poteau d'une défaite historique contre l'Italie à domicile. Elle semble loin la génération dorée...



Méconnaissables, les Bleus sont passés à un poteau d'une défaite historique contre l'Italie à domicile. Elle semble loin la génération dorée...

Le match nul aux allures de défaite face à l'Italie à Lille ce dimanche (13-13) pourrait être l'aubaine parfaite pour justifier des changements. D'ailleurs, au vu de la prestation des Français, Fabien Galthié doit-il tout changer pour le match face au pays de Galles ? Par "tout", nous voulons parler de plusieurs choses précises. La tactique d'abord, qui a déjà été sous le feu des critiques contre l'Irlande et l'Écosse et qui n'a pas semblé cohérente - une nouvelle fois - face à la Nazionale. Les joueurs aussi, qui pour certains, semblent ne plus vraiment être dans le coup.

Les absences de Jalibert et Danty, une aubaine pour d'autres ?

Si réaliser un mauvais match ne doit pas être rédhibitoire, se manquer trois fois de suite doit amener des interrogations. Ainsi, de nombreux choix dictés par le sélectionneur pourraient être questionnés. La charnière, la paire de centres, la deuxième ligne et même la première ligne ne font pas un très bon Tournoi, mais continuent d'enchaîner les matchs. Faut-il changer les hommes ? Déjà, il y a deux postes où ça devrait très certainement bouger. Sorti touché au genou gauche, Matthieu Jalibert pourrait être forfait face au pays de Galles, ce qui entraînerait une réorganisation générale.

Les notes des Bleus ! \ud83c\uddeb\ud83c\uddf7



Une nouvelle fois François Cros a surnagé dans un collectif des Bleus où les déceptions n’ont pas manqué. Jalibert avant sa blessure, Lucu, Woki et Danty sont les plus grosses désillusions.



Plus d'infos : https://t.co/8YKintpRkv pic.twitter.com/OBOPgYsbwk — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) February 25, 2024

Qui mettre à l'ouverture dès lors ? Et si votre réponse est Ramos, qui pour jouer à l'arrière ? Aussi, le carton rouge de Jonathan Danty pourrait le priver de la fin du Tournoi. Un nouvel homme est attendu au centre, même si Galthié a toujours donné sa préférence à Yoram Moefana lorsque le Rochelais était touché par le passé. Au final, ces absences ne seraient-elles pas une aubaine pour le staff de tester de nouveaux joueurs et créer un nouveau projet autour d'eux ? Surtout qu'avec le match nul de ce dimanche, le Tournoi est, c'est certain, perdu. Pour finir, il est aussi important de souligner que les nouveaux titulaires Posolo Tuilagi et Paul Boudehent ont fait partie des meilleurs français contre l'Italie. Changer n'est pas forcément un aveu de faiblesse. S'entêter dans des choix qui vraisemblablement ne marchent pas, par contre, c'est peut-être se mentir.