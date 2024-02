Après la victoire des siens face à Bayonne (28-23), le manager de Montpellier Patrice Collazo était satisfait du résultat et de cette bonne opération dans la course au maintien. Un peu moins du contenu proposé par ses hommes.

Patrice, l’essentiel est assuré aujourd’hui ?

L’essentiel, c’est de gagner donc on a coché cette case oui. C’est le plus important surtout dans la position où on est avant de commencer le match.

Et sur la manière, quels sont les enseignements que vous tirez ?

Du chaud et du froid. Il y a de la maîtrise à certains moments et du manque à d’autres. On fait un début de match hyper opportuniste en marquant d’entrée au départ d’une touche manquée. On s’est mis en difficulté. Bayonne a de la qualité aussi, faut être lucide sur ça. De notre côté, quand on a fait quelque chose de positif, on fait du négatif derrière. On a hyper bien défendu à 5 mètres de notre ligne -je crois d’ailleurs que c’est la première fois que Bayonne marque pas sur drive-, on s’est sacrifié. Et à l’inverse, on a été plus laxiste loin de notre en-but. On a eu qu’une forme de jeu de pression, en portant le ballon, mais on a manqué un peu d’alternance je trouve. On l’a eu fait par moments mais on aurait pu varier, dans le dos des ailiers par exemple.

La physionomie du match donne comme une impression de déjà-vu, mais cet après-midi elle tourne en votre faveur.

Bayonne n’est pas dans une position facile au classement non plus. C’est une des seules équipes à ne pas avoir gagné à l’extérieur. Automatiquement, ils se mettent de la pression quand ils reçoivent. Et derrière quand vous recevez, il faut absolument gagner. Aujourd’hui, ils avaient une stratégie avec un banc qui pouvait bien négocier une fin de match serrée. Ça a failli passer. De notre côté, le fait d’avoir réussi à garder le résultat prouve qu’on avance nous aussi. Après le point de bonus défensif qu’on laisse est dommageable parce que Bayonne n’est pas si loin que ça de nous au classement. Qu’on le laisse pour un club du haut de tableau, je peux l’entendu, là c’est plus embêtant. Mais il fallait gagner et c’est fait.

Le réalisme de votre équipe en première période est-il un point de satisfaction ?

Il y a trop de manque de maîtrise dans certains secteurs clés comme la conquête qui ne nous permet pas de mettre Bayonne sous pression. Ils ont l’occupation, l’initiative du jeu, ils viennent chez nous. Derrière, ils avaient des joueurs pour déplacer le ballon. On a bien défendu mais on s’expose à une pénalité, un fait de jeu. On a trop joué à pile ou face.

Votre bilan semble mitigé...

Non, il faut arrêter avec le mitigé. Ok la semaine dernière on a fait une grosse performance, mais il faut valider et on a validé comptablement. La réalité d’un week-end n’est pas celle d’après. On craignait beaucoup ce match, parce qu’on sait qu’après une bonne performance, il fallait confirmer. On a des qualités pour faire certaines choses mais le classement montre qu’on manque de maîtrise et de continuité sur d’autres. Ce sont ces deux choses qui nous permettront de nous sortir de notre situation. Mais on avance.

À l’issue de cette journée, vous pouvez potentiellement quitter la zone rouge selon les résultats. Psychologiquement, c’est quelque chose qui peut faire du bien aux têtes ?

Qu’ils le prennent en photo le classement ! Pour vous répondre, je trouve qu’on a une quinzaine pour changer le cours de notre saison et celui du club. Il fallait valider Bayonne aujourd’hui, la semaine prochaine, on va à Oyonnax et après on recevra Bordeaux. Il y a une quinzaine à négocier qui peut changer beaucoup de choses. Après il faut s’en donner les moyens, je ne pense pas qu’on va nous la donner sur un plateau.