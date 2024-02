La 21ème journée de Pro D2 s'est terminée ce vendredi soir avec la victoire autoritaire d'Agen sur Grenoble. Joueur du week-end, mauvaise opération, essai de la soirée... Voici tout ce qu'il faut retenir de cette journée !

Le joueur : Botica, mode maestro

Quand il est dans un grand soir, le demi d'ouverture angoumoisin est souvent difficile à stopper. Ce vendredi face à Provence, il a encore brillé en inscrivant 21 points sur sa pelouse de Chanzy. D'abord par le pied, il passe trois pénalités en première mi-temps et met les siens devant à la pause (9-7). Lors du deuxième acte, le meilleur joueur du Top 14 2018 s'est même offert un essai en échappant à Cazenave. Grâce à son pied et ses mains, le SAXV a fait une belle opération.

La performance : Colomiers, cinquante nuances de spectacle

Après être revenu d'Aurillac sans le moindre point, Colomiers était attendu dans son antre face à Biarritz. Les Haut-Garonnais ont fait le spectacle en infligeant 51 points au BO et sont actuellement sixièmes de Pro D2 grâce à ce succès bonifié. Une victoire acquise avec la manière et des actions inspirées, avec sept essais au compteur, dont un doublé de Martin Dulon. Puissants devant, les Columérins ont fait exploser Biarritz, qui termine le week-end en tant que barragiste, avec six points d'avance sur Rouen, dernier.

L'essai : Bouyssou à la conclusion du numéro d'Ambadiang

Malgré la défaite de Nevers à Mont-de-Marsan, l'USON a fait le spectacle dans les Landes. Plus en forme que les Montois en début de rencontre, les hommes de Xavier Péméja ont envoyé un joli lancement de jeu au milieu du terrain jusqu'à l'aile de Christian Ambadiang. L'ailier camerounais a ensuite mis les gaz le long de la ligne de touche, éliminant deux défenseurs avant de servir parfaitement Hugo Bouyssou après une percussion. Le demi de mêlée a ensuite filé dans l'en-but pour lancer la rencontre des Nivernais.

Découvrez tous les résultats de la 21ème journée de Pro D2 !https://t.co/6i3nED7XcW — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) February 23, 2024

Le bon coup : Rouen continue d'y croire

Les Rouennais recevaient Montauban pour un nouveau match capital en cette deuxième partie de saison. Bons derniers de Pro D2, les hommes de Jeff Dubois ont signé une belle prestation face à Montauban et continuent de croire au maintien. Grâce à cette victoire bonifiée, Rouen revient à six points de Biarritz, barragiste, alors que les Basques n'ont ramené aucun point de Colomiers et que Valence-Romans s'est incliné à Brive.

La mauvaise opération : l'occasion manquée de Provence Rugby

Au lendemain du choc entre Vannes et Béziers, les deux premiers du championnat, Provence Rugby avait l'occasion de passer devant l'ASBH, sèchement battue en Bretagne. Avec quatre succès à l'extérieur cette saison, les hommes de Mauricio Reggiardo se sont inclinés à Soyaux-Angoulême, quatorzième de Pro D2. Menés de deux points à la pause, les coéquipiers d'Enzo Selponi ont ensuite été dépassés par le SA XV et ne sont pas parvenus à récupérer un point de bonus défensif. Une défaite qui pourrait compter dans la course aux deux premières places.