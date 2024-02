Pro D2 - Le Rouen Normandie Rugby a battu l'US Montauban sur le score de 29 à 10 sur sa pelouse de Diochon ! Ce succès, bonifié qui plus est, permet aux Normands de faire un rapproché intéressant sur les autres équipes en lutte pour le maintien en Pro D2. De son côté, l'USM plonge encore dans les profondeurs du classement.

Cette rencontre était placée sous les signes de l'espoir et du maintien ! Et pour cause, Rouen est lanterne rouge du Pro D2 depuis des mois tandis que Montauban, sur une série de 6 défaites en 7 journées descend petit à petit dans le bas du classement. Si pour les Tarn-et-Garonnais la situation comptable est loin d'être alarmante, celle des Lions l'est beaucoup plus car au coup d'envoi de cette rencontre, 11 points séparaient l'équipe seinomarine de Biarritz, 15e.

Rouen se met à l'abri

Il n'aura pas fallu longtemps pour que la tendance de ce match se dessine. Deux minutes plus exactement, pour voir débouler Baptiste Mouchous qui terminait sa course entre les perches (7 à 0). Plus tranchants et adroits sur la pelouse humide de Diochon, les Normands ont poursuivi leur avancée qui les a menés deux fois de plus dans l'en-but. Kévin Bly s'est donc offert le doublé (14e et 29e), bien aidé par Mouchous sur le premier, puis par Campeggia sur le deuxième essai. Ajoutons à cette domination sans partage une petite pénalité de Pourteau et nous avons donc à la mi-temps, un score net et sans contestation possible de 24 à 0 en faveur de la lanterne rouge de Pro D2 face à une équipe de Montauban à côté de ses crampons.