Alors qu'il était titulaire lors des deux premiers matchs du Tournoi des 6 Nations 2024, Paul Gabrillagues ne devrait pas être sur la feuille de match face à l'Italie. Fabien Galthié et son staff lui ont préféré deux spécialistes de tâches spécifiques avec Cameron Woki et Posolo Tuilagi.

Plus que d'une victoire, le XV de France est en quête de confiance au moment d'affronter l'Italie, lors de la troisième journée du Tournoi des 6 Nations 2024. Après une défaite froissante au Stade de France face à l'Irlande et une prestation largement critiquée à Murrayfield, les Bleus ont besoin de se rassurer sur ce qui faisait un temps leur force. Outre les blessures, un changement tactique devrait alors être opéré par Fabien Galthié pour le match de dimanche face aux Azzuri et c'est Paul Gabrillagues qui en a pâti. Appelé à la surprise générale plus de quatre ans après son dernier match sous le maillot frappé du coq, le deuxième ligne du Stade français a commencé les deux premiers matchs du Tournoi 2023.

Après deux sélections en tant que remplaçant, le jeune seconde ligne de Perpignan Posolo Tuilagi débutera bien le match contre L’Italie dimanche à Lille, et étrennera sa première titularisation.https://t.co/1VaPr1gfq2 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) February 21, 2024

D'abord titularisé avec le numéro 4 aux côtés de Paul Willemse, Gabrillagues a ensuite été utilisé dans la position plus inhabituelle de numéro 5 face à l'Écosse. Un poste qui est similaire au niveau de la cage pourrait-on se dire, sauf que le deuxième latte a une importance toute particulière en mêlée, où il doit supporter davantage de poids par rapport à son homologue. C'est peut-être pour cela, que désormais, le jeune Posolo Tuilagi, qui pèse plus de trente kilos de plus, lui est désormais préféré par Fabien Galthié. Le Perpignanais avait en plus signé deux entrées convaincantes, pendant que Gabrillagues se signalait plutôt par sa sobriété.

Taofifenua, le spécialiste... des finisseurs !

La faiblesse affichée à certains moments par les Bleus sur les ballons portés a peut-être aussi fait pencher la balance pour Tuilagi, qui, avec son énorme puissance, devient tout de suite une arme non négligeable dans ce domaine. En plus des ballons portés, la touche a elle aussi été au centre des critiques, notamment face à l'Irlande. Sans Cameron Woki, les Bleus ont perdu quatre touches, sans en voler une au XV du Trèfle. Résultat : l'alignement du XV de France ne possède que le quatrième taux de réussite parmi les 6 nations.

Il semble donc nécessaire d'avoir dans le groupe des joueurs comme Cameron Woki, spécialiste des vols de ballons en touche ou, sur le banc Esteban Abadie et Alexandre Roumat. Si le Toulonnais devrait évoluer en troisième ligne, le Toulousain possède le superpouvoir de la polyvalence et était d'ailleurs rentré en deuxième ligne face à l'Écosse, lors de sa première titularisation. Une situation qui l'avait amusé : "J'étais plus étonné par le fait d'évoluer à ce poste, plutôt que d'être sur la feuille !". En prenant en compte cela, il ne reste donc plus beaucoup de place pour un deuxième ligne. Gabrillagues était alors peut-être à la lutte avec Romain Taofifenua pour le dernier siège sur le banc mais il est difficile de déloger un grand habitué du groupe des "finisseurs".

D'ailleurs, sur les 35 matchs qu'il a joués sous la houlette de Fabien Galthié, "Grand Tao" en a débuté 27 sur le banc. Cela devrait donc être le cas une nouvelle fois ce dimanche face à l'Italie. Quant à Paul Garbillagues, il paie les pots cassés des déboires des Bleus sur des secteurs spécifiques en ce début de Tournoi.