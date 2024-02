Après deux journées dans le Tournoi 2024, et en s’appuyant notamment sur les statistiques mises à disposition par le 6 Nations, il est l’heure d’effectuer un premier bilan chiffré de la compétition. Et analyser ainsi en profondeur le jeu des Bleus, comparé à celui de leurs adversaires.

N’y voyez aucune provocation. Après l’échec en quart de finale de la Coupe du monde contre les Springboks (28-29), Fabien Galthié avait accumulé les chiffres pour présenter son analyse. En vrac : "Nous sommes entrés onze fois dans la zone de conclusion, deux fois plus que nos objectifs. […] En termes d’"expected points", nous pouvions marquer 37 points. L’Afrique du Sud doit potentiellement en marquer 24. […] Au cours du mandat, on a 80 % de victoires. Sur les quarante-quatre matchs, on en perd neuf. Il y en a sept perdus à une marque de pied." Alors, après deux journées du Tournoi 2024, pourquoi ne pas décrypter ce que disent les statistiques ? Midi Olympique s’y est attelé, avec la prudence dont il faut faire preuve tant elles peuvent être menteuses.

Illustration statistiques du XV de France. Midi Olympique

Mais elles montrent, dans certains domaines, ce qu’observe le grand public : le XV de France ne privilégie visiblement pas la possession du ballon (il n’a eu que 46 % de possession contre l’Irlande et 44 % en Écosse), au contraire de l’occupation puisqu’il est la deuxième équipe de la compétition à gagner le plus de mètres au pied. Les Bleus semblent aussi en retard sur le plan offensif : moins de 17 minutes de temps d’attaque en moyenne par match (cinquième total), quatre franchissements par match (quatrième total) et pas moins de 31 ballons perdus en deux rencontres. C’est ainsi la deuxième formation à être entrée le moins de fois dans les 22 mètres adverses avec le ballon, même si elle est efficace sur ses rares incursions.

Illustration des statistiques de la conquête et de la réussite au plaquage du XV de France. Midi Olympique

Une mêlée souveraine, des rucks en progrès

Aussi, la France est en difficulté dans l’alignement avec six ballons perdus sur ses vingt-sept lancers (quatrième bilan du Tournoi), sans oublier ceux qui n’ont pas été assez propres pour être directement exploitables. A contrario, au bout de deux journées, elle a volé deux ballons sur les vingt-sept lancers adverses. En revanche, il y a des secteurs rassurants du côté tricolore, sur lesquels s’appuyer pour la suite. Au premier rang desquels la mêlée fermée, la seule de la compétition à présenter un ratio de 100 % sur ses introductions (tous les ballons gagnés et aucune pénalité sifflée contre les Bleus). Si la défense collective fut et à juste titre pointée du doigt, notamment face à l’Irlande ou sur l’essai encaissé en Écosse, l’efficacité sur les plaquages est également à souligner, là où le XV de France est le meilleur élève. Enfin, il est à noter la nette amélioration sur les rucks entre le premier et le deuxième rendez-vous du Tournoi. Face à l’Irlande, ils avaient perdu quatre ballons dans cette zone, contre deux en Écosse. Même s’il faut bien sûr pondérer chacune de ces données en fonction de l’adversité.