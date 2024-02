Après deux sélections en tant que remplaçant, le jeune seconde ligne de Perpignan Posolo Tuilagi débutera bien le match contre L’Italie dimanche à Lille, et étrennera sa première titularisation.

Le dernier entraînement de l’équipe de France avant l’annonce aux joueurs dans l’après-midi de la composition officielle qui sera alignée contre l’Italie, a confirmé la présence de Posolo Tuilagi dans le XV de départ. Le jeune seconde ligne de Perpignan portait toujours la chasuble numéro 5 du titulaire. Il formera donc avec le Rochelais Uini Atonio un axe droit de la mêlée fermée particulièrement massif - 290 kilos à eux d’eux – qui devrait permettre aux hommes de Fabien Galthié de bénéficier d’une rampe de lancement très stable.

Et face à cette équipe d’Italie très joueuse, la pression défensive de l’édifice français pourrait permettre de brouiller les lancements de jeu transalpins. C’est l’option choisie par le staff.

Grande première pour Esteban Abadie

Pour le reste, rien n’a changé par rapport aux attentes consécutives à la blessure du capitaine Grégory Alldritt. François Cros a été déplacé dans le couloir pour le suppléer, le Rochelais Paul Boudehent prenant la place du Toulousain en troisième ligne aile. Cette réorganisation a ménagé une place sur le banc à Esteban Abadie, le flanker de Toulon, dans la continuité d’un banc des remplaçants à six avants et deux trois-quarts. L’entraînement de ce mercredi s’est déroulé sous une pluie fine, et sous les yeux de Grégory Alldritt, le capitaine blessé, présent à Marcoussis pour se soigner et accompagner la préparation de l’équipe.

Si tout cela venait à se confirmer Paul Gabrillagues serait donc le seul joueur vainqueur du match contre l'Écosse à disparaître du groupe en-dehors des blessés.