Modèle de précocité, tonitruant depuis ses débuts sous le maillot catalan et celui des U20 français, qu'il a lui valu le titre de champion du monde de cette catégorie, Posolo Tuilagi n'est pas seulement hors norme par ses mensurations. Le deuxième ligne compile les statistiques démesurées et affole littéralement les compteurs avant d'être peut-être aligné ce week-end face à l'Italie.

Taillé pour le combat avec ses 145 kilos sur la balance et son étonnante capacité de déplacement pour un tel gabarit, Posolo Tuilagi est considéré comme un ovni de l'ovalie par ses pairs et la planète rugby, tant ses prestations à son âge (20 ans en juillet prochain), lui confère un relatif angélisme en contradiction avec sa robustesse. L'Usap, qui a eu la bonne idée de le prolonger jusqu'en 2026 l'été dernier, possède dans ses rangs un véritable joyau.

Le fils d'Henry Tuilagi qui a porté la tunique Sang et Or durant 7 saisons, doit apprécier la trajectoire exponentielle du rejeton. Le colosse soulève fréquemment l'admiration dans les tribunes, notamment lors de ses prises d'intervalle et cette capacité à tenir debout. Doté d'une puissance naturelle au-dessus de la moyenne, il fut régulièrement pointé à une dizaine de plaquages la saison dernière, affichant aussi dans un tout un autre registre, une régularité déconcertante en termes de défenseurs battus (6 contre Lyon et Bayonne dernièrement). Un profil complet mais pourtant si atypique, qui autorise les attentes les plus folles.

Où va s'arrêter le phénomène ?

Celui qui n'a débuté sa carrière professionnelle qu'en septembre 2022 contre le Stade rochelais, a depuis franchi un nombre de paliers considérable. Alors qu'il débutait au centre de la troisième ligne en espoirs en Catalogne, le choix de le déplacer dans la cage fut mis en place, afin de donner une arme supplémentaire à une conquête de Perpignan toujours aussi redoutée. Avec 87 % de réussite au plaquage cette saison, Posolo Tuilagi montre aussi qu'il s'épanouit dans la chasse à l'adversaire, et remplit d'autres fonctionnalités nécessaires. Encore plus fort, avec 34 plaquages cassés offensivement cette saison, il est le meilleur de ses coéquipiers en club, devançant les ailiers Tavite Veredamu et Alistair Crossdale dans ce secteur.

Joueur le plus utilisé en Top 14 (14 apparitions, 884 minutes disputées) en compagnie de Patrick Sobela et Mathieu Acebes, Franck Azéma dispose d'une arme redoutable sur les fondamentaux, mais également dans le jeu courant, où l'USAP prône une philosophie offensive dans laquelle le deuxième ligne se retrouve. Perry Freshwater, l'entraîneur des avants catalans, disait de lui lors des prémices de sa carrière :"C'est un être humain hors norme. Il est tout jeune et il tabasse tout le monde. Avec la masse qu’il a et l’explosivité qu’il tient de son père, je pense qu’il peut faire mal à plusieurs mecs. Il a les mêmes comportements, les mêmes tics que son père. Il court de la même manière avec la tête qui bascule un peu en arrière." De bon augure pour celui qui est pressenti pour démarrer face à l'Italie lors de la troisième journée du Tournoi des 6 Nations ce dimanche.