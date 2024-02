Le rugby à sept reprendra ses droits ce week-end avec le tournoi de Vancouver. Si Antoine Dupont devrait faire ses premiers pas avec le maillot de France, c'est l'heure de faire le point sur le circuit mondial féminin et masculin.

Les classements

Deux équipes se démarquent avec 58 points cette saison. Il s'agit des Argentins chez les hommes. les Pumas confirment leur surprenante médaille de bronze lors des Jeux Olympiques 2020, en 2021. Dans la foulée, ils ont gagné le tournoi du Canada en 2021. Ils ont conservé leur titre à Vancouver l'an passé, raflant aussi les tournois de Wellington et de Londres. Après leur deuxième place au classement général l'année dernière, les Sud-Américains confirment et s'affirment comme de sérieux prétendants à une médaille cet été, à Paris. Les redoutables Fidjiens, eux, sont deuxièmes, à égalité de points avec les Australiens (44 points). Les Sud-Africains et de surprenants Irlandais suivent de très près, eux aussi avec le même nombre de points (42).

A lire aussi : JO Paris 2024 - L'arrivée de la flamme, le tournoi de 7 : les dates importantes des Jeux olympiques 2024

Chez les féminines, ce sont évidemment les Australiennes qui dominent le classement après les trois premiers tournois de la saison. Championnes du monde en titre, les joueuses de Tim Walsh sont souvent au rendez-vous. Après avoir remporté le classement mondial en 2022, elles ont terminé à la deuxième place la saison dernière. Avant de partir à la conquête de Paris, elles veulent triompher sur le circuit mondial. Au classement, elles devancent les Néo-Zélandaises (46 points) et les Françaises (44 points).

A lire aussi : Rugby à 7 - Antoine Dupont, un septiste (presque) comme les autres

Les Bleues, donc, pointent à la troisième marche du podium. Les joueuses de David Courteix sont vice-championnes olympiques en titre et ont glané une médaille de bronze lors de la dernière Coupe du monde de la discipline. Elles font donc preuve d'une certaine régularité, ce qui n'est pas le cas de leurs homologues masculins. Après une belle saison 2023 achevée à la quatrième place mondiale, les Bleus ont déçu en attendant l'arrivée d'Antoine Dupont. Avant l'étape canadienne, les joueurs de Jérôme Daret sont à la septième place du classement, avec 20 petits points...

Les vainqueurs d'étape

Premiers du classement masculin, les Argentins font aussi main basse sur les étapes du circuit mondial. Après avoir été défaits en finale contre les Blitzboks à Dubaï lors de la première sortie de la saison, les Pumas sont allés chercher l'or au Cap Town puis à Perth. Dans le tableau féminin, ce sont évidemment les Australiennes qui se sont parées d'or. Elles ont remporté les tournois de Dubaï et de Cap Town. Elles restent, cependant, sur une défaite en finale contre de très surprenantes Irlandaises, à Perth.

Les Australiennes après leur succès en finale au Cap contre la France.

Les Françaises sont déjà allées chercher deux médailles cette saison : une en bronze, à Dubaï, puis une en argent, à Cap Town. Si elles ont réussi à sortir de leur poule à Perth, elles ont finalement terminé à la sixième place de l'étape australienne. Vraie chance de médaille aux JO, elles sont, cependant, toujours en quête d'un succès sur le circuit mondial...

Les Bleus, eux, courent après un succès depuis 19 ans et leur victoire dans le tournoi de Paris, où un certain Vincent Clerc avait renforcé l'équipe. Une autre star toulousaine va rejoindre les septistes français pour espérer aller chercher, au moins, une médaille : Antoine Dupont. Il ne sera pas de trop pour aider une équipe qui est sortie deux fois de sa poule mais qui n'a pas réussi à passer les quarts de finale.

Les joueurs et joueuses à suivre

Révélé lors des Jeux Olympiques 2020, Marcos Moneta est, depuis, la tête de gondole des Pumas. Cette saison, il marche encore sur l'eau. En 18 rencontres, il a inscrit 20 essais ! Des performances qui lui ont valu d'être convoqué avec l'équipe nationale, mais à quinze ! À 23 ans, il est évidemment promis à un bel avenir, quelle que soit la discipline.

Marcos Moneta après la victoire des Pumas à Londres, en 2023. PA Images / Icon Sport

Vous trouvez les stats de l'Argentin impressionnantes ? Lisez bien celles de Maddison Levi. La joueuse de seulement 21 ans a inscrit pas moins de 21 essais en... 13 rencontres ! Elle est tout simplement incontournable ! Sur le circuit, elle a marqué 102 essais en 83 matchs !

Chez les Françaises, la joueuse à suivre est sans nul doute Anne-Cécile Ciofani. La joueuse du Stade français est irrésistible cette saison quand elle enfile le maillot tricolore, avec 16 essais en 14 rencontres ! Elle est un des fers de lance de cette équipe. Chez les hommes, Théo Forner a su tirer son épingle du jeu. Le joueur de l'Usap est le meilleur marqueur d'essai de la France sur le circuit mondial cette saison. Trois de ses réalisations l'ont été contre... la Nouvelle-Zélande. Un triplé qui a tout bonnement permis aux siens de battre les All Blacks Sevens 33-17 lors du tournoi de Perth. Les Bleus n'avaient pas battu les Néo-Zélandais depuis 2019...