La Fédération Française de rugby a communiqué ce vendredi soir la liste des 14 joueurs convoqués avec l'équipe de France à 7 pour le Tournoi de Vancouver. Sans grande surprise, Antoine Dupont est bien présent pour cette quatrième étape du circuit mondial.

L'encadrement tricolore a dévoilé la liste des 14 joueurs convoqués pour le Tournoi de Vancouver. Comme attendu, le capitaine du XV de France est bien présent. Antoine Dupont pourrait donc officiellement faire ses premiers pas avec l'équipe de France de rugby à 7 au Canada.

Le demi de mêlée ne sera pas le seul Toulousain puisque Nelson Épée sera également du voyage. Les cadres comme Paulin Riva ou encore Jordan Sepho seront évidemment de la partie.

Pour rappel, le Tournoi de Vancouver se déroulera du vendredi 23 février au dimanche 25 février 2024. Le coup d'envoi du premier match de cette quatrième étape du circuit mondial sera donné à 11h30. Au total 24 matchs se joueront le vendredi et le samedi (12 matchs féminins et 12 matchs masculins). Seize rencontres se joueront le dimanche (8 matchs féminins et 8 matchs masculins).

La liste des 14 joueurs convoqués