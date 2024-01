Au terme d'un match où ils ont pourtant mené, les Bleus ont été rejoints puis dépassés par l'Irlande pour finalement s'incliner 21 à 14. Ils ne verront donc pas les demi-finales.

Après un succès historique face à la Nouvelle-Zélande, un magnifique match perdu face aux Fidji puis une victoire convaincante contre les Samoas, les Bleus ont été défaits par l'Irlande et ne sont donc pas qualifiés pour les demi-finales.

\ud83d\ude4f Nos Bleus s'inclinent en quart de finale à Perth au terme d'un match où ils auront tout donné. #France7#HSBCSVNSPER pic.twitter.com/v2ol24z91N — France Rugby (@FranceRugby) January 27, 2024

Alors qu'ils avaient immédiatement ouvert le score par Stephen Parez et avaient ensuite mené 14 à 7, les Bleus de Jérôme Daret ont d’abord été rejoints puis dépassés par les Irlandais. Ils se sont donc finalement inclinés 21-14.

Les Bleus qui comptaient sur cette étape de Perth pour retrouver des couleurs, après deux huitièmes places (à Dubaï et au Cap), devront donc attendre l'étape de Vancouver (23 au 25 février) pour se remettre la tête à l'endroit. Au Canada et pour l'étape suivante à Los Angeles (1 au 3 mars), ils pourront en plus compter sur l'arrivée d'Antoine Dupont dans l'équipe.