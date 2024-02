Très agacé après la déclaration de Grégory Patat au sujet de Cheikh Tiberghien qui "n'était pas voulu à Clermont", le manager Christophe Urios a répondu dans son style habituel. Attention, ça déménage !

"Cheikh n’était pas voulu à Clermont. Ça montre son caractère. Il était voulu à Bayonne et voulait venir à Bayonne. (...) Ce soir, je pense que les Clermontois doivent le regretter". Après la victoire de Bayonne face à Clermont, le manager Grégory Patat était très satisfait de la performance de ses joueurs, et en particulier de celle du jeune arrière Cheikh Tiberghien. Le coach gersois fait ici référence à l'arrivée de son joueur à l'intersaison dernière en provenance de Clermont.

Bayonne garde son invincibilité à Jean-Dauger... Dans une rencontre fermée et hachée, les Basques se sont nourris des fautes et des imprécisions techniques des Auvergnats pour l'emporter.



Une sortie pas du tout appréciée par l'ASM et le manager Christophe Urios. Dans un communiqué publié sur le site du club, l'ancien coach de l'UBB s'en prend directement à Patat. Extraits : "Le club de l’ASM et moi-même nous n’avons pas besoin de recevoir de leçons de Patat. Sur le ton de la boutade, probablement, il dit que sûrement Clermont regrette le choix d’avoir laissé partir Tiberghien… Moi, je ne m’occupe pas de Bayonne ou de la gestion de leurs joueurs donc j’aimerais qu’il fasse preuve d’humilité et qu’il s’occupe de ses joueurs."

Quand ils sont venus à Clermont, je les ai moins entendus claironner

Face à son ancien club, Tiberghien a réalisé une très bonne performance en bonifiant chaque ballon touché et en se montrant décisif en défense avec un superbe retour sur Alivereti Raka qui filait à l'essai. Si Christophe Urios reconnaît aisément les qualités du joueur, il justifie aussi son départ : "Moi, quand je construis un effectif avec le club, la chose la plus importante est la mentalité du joueur, la deuxième est ce qu’il va apporter au groupe et la troisième c’est son niveau, évidemment. Cheikh est un bon joueur, on l’a vu ce week-end : il a été très bon mais je n’ai pas de doute là-dessus. Si nous ne l’avons pas gardé c’est pour des raisons bien particulières que lui connaît."

Agacé après une déclaration de Grégory Patat au sujet de Cheikh Tiberghien, Christophe Urios, le coach des Jaune et Bleu n’a pas manqué l’occasion de recadrer son homologue lors du point presse du… pic.twitter.com/XZAI4Ni44M — ASM Rugby (@ASMOfficiel) February 20, 2024

Dans nos colonnes il y a quelques mois, Tiberghien était revenu sur son départ de l'ASM. "Je regrette que cela se soit mal terminé dans le sens rugbystique. Entre hommes (avec Christophe Urios), il n’y a pas eu de problèmes ou de disputes. On ne s’entendait pas forcément, mais c’était sur le côté sportif." Et d'avouer qu'avec lui : "la façon de faire [de Christophe Urios] n'avait pas marché". De son côté, le manager clermontois a souhaité recadrer les choses et ne mâche pas ses mots : "Je n’ai pas de leçons à recevoir de Gregory Patat et le club n'en a pas à recevoir de Bayonne. Quand ils sont venus, ici, je les ai moins entendus claironner et le sujet de Cheikh n’était pas d’actualité… Je voudrais que chacun s’occupe bien de ce qu’il se passe dans son club. Nous n’avons de leçons à recevoir de personne !" Pas sûr que les deux entraîneurs partiront en vacances ensemble cet été...