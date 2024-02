L'Aviron bayonnais a pu compter sur Cheikh Tiberghien face à Clermont. L'ancien arrière de l'ASM a régalé Jean-Dauger alors que Benjamin Urdapilleta et Alivereti Raka ont connu plus de difficultés.

Les tops

Cheikh Tiberghien

L'arrière bayonnais avait coché cette rencontre face à son ancien club. Placé à l'arrière contre l'ASM, Cheikh Tiberghien a bonifié chaque ballon touché en exploitant à merveille ses qualités de puncheur. Fiable sous les ballons hauts, le Bayonnais de naissance a également été solide en défense où il a notamment éjecté Alivereti Raka en touche à cinq mètres de la ligne bayonnaise. L'ancien clermontois a livré une partie pleine pour le plus grand plaisir de Jean-Dauger.

Federico Mori

Le centre italien s'est une nouvelle fois montré à la hauteur face à Clermont. Aux côtés de Guillaume Martocq, Federico Mori a fait parler sa puissance à de nombreuses reprises et a su mettre ses coéquipiers dans l'avancée sur chaque ballon porté. L'Italien a cassé quatre plaquages et a su être la boule de démolition idéale pour un Aviron bayonnais pas flamboyant, mais solide.

Rémi Bourdeau

À la pointe du combat toute la partie, le troisième ligne bayonnais était partout à Jean-Dauger. Utilisé à huit reprises rien que dans le premier acte, Rémi Bourdeau a surtout permis aux Bayonnais de revenir dans la partie en marquant un essai en force.

Les flops

Alivereti Raka

L'ailier clermontois était en panne à Bayonne. Plusieurs fois dépassé défensivement, Alivereti Raka n'a pas su bonifier ses ballons comme il sait si bien le faire d'habitude. Très en difficulté sous les ballons hauts, l'ancien international n'a pas été une menace suffisante pour perturber la défense bayonnaise. En deuxième période, Raka s'est fait déposer par Cheikh Tiberghien et n'a rien pu faire pour empêcher le deuxième essai bayonnais.

Benjamin Urdapilleta

Malgré son coup de pied par-dessus inspiré, qui a propulsé Thomas Rozière à l'essai, l'ouvreur argentin n'était pas dans un grand jour à Bayonne. En première période, Benjamin Urdapilleta s'est fait sermonner par l'arbitre, M. Nuchy, pour avoir râlé à propos d'une touche. Résultat : pénalité inversée, contre les Clermontois. Dans le jeu courant, "Urda" n'a pas non plus pesé et a subi, comme la majeure partie d'une ligne de trois-quarts fortement remaniée. En toute fin de rencontre, son petit coup de pied par-dessus n'a pas eu la même réussite qu'en début de match et n'a fait que sceller un déplacement à zéro point.

Uzair Cassiem

Le numéro 8 bayonnais n'a pas été aussi percutant qu'à l'accoutumée. Servi à une dizaine de reprises par ses coéquipiers, Uzair Cassiem a commis plusieurs maladresses ballon en main et s'est fait pénaliser après avoir rampé au milieu du terrain. Un coup de sifflet qui aurait pu coûter cher.