Satisfait par la grosse prestation défensive de l’Aviron, vainqueur de Clermont (21-13), le manager des ciel et blanc, Grégory Patat, a aussi apprécié la copie rendue par son arrière Cheikh Tiberghien, ou l’entrée fracassante de Baptiste Héguy.

Greg, ce n’était pas Toulouse-Oyonnax, il n’y a pas eu quatorze essais, mais avez-vous pris du plaisir, sur le banc ?

Bien sûr. On savait que ce style de scénario pouvait arriver. Après une semaine de repos, les équipes à domicile ont tout à perdre. Clermont était sur une série positive et on savait qu’elle tapait fort, qu’elle était très performante dans la zone de marque. C’était un combat de boxe. Ça s'est joué à peu. Ils ont eu des opportunités lorsque nous étions à 15-13, mais on a renversé ce scénario en défendant notre ligne. C’est ce qui a fait pencher la balance. J’ai pris beaucoup de plaisir parce que nous avons été très sérieux. Ne prendre que 13 points avec les défenses dans la zone de marque, c’est plutôt positif.

Vous avez aussi retrouvé de l’efficacité..

On savait que le territoire allait être important, on l’a vu ce soir. Il y a eu des moments du match, en première mi-temps, où ils ont eu tous les ballons dans notre camp. En fin de première mi-temps, nous avons beaucoup de ballons. Au début de deuxième mi-temps, on a des possessions dans leur camp et à un moment, on a 20 grosses minutes où on ne voit plus le ballon et on est sous pression. On savait que la zone défensive de notre ligne allait être importante et qu’on n’allait pas avoir 10 000 occasions face à cette équipe de Clermont. Nous avions ciblé ces deux zones. Ce soir, nous les avons gagnées et nous avons été plus efficaces qu’eux.

En négociant bien les moments charnières, avez-vous fait preuve de maturité ?

C’est satisfaisant. C'était un match cadenassé, ça montre que nous sommes assez costauds et confiants par rapport à ce que l’on fait. La discipline nous a un peu porté préjudice en première mi-temps. On est à huit fautes à trois ou quatre à la pause. On gagne à la fin, c’est l’essentiel. Ce soir, deux équipes tapaient et une équipe n’a pas lâché. Elle a fini par prendre l’ascendant sur l’autre.

Qu’attendez-vous du voyage à Montpellier, qui est un concurrent direct pour le maintien ?

Montpellier est un faux avant-dernier. Quand tu vois qu’ils mettent un bonus offensif au Racing… Chaque match est une guerre. Si on regarde le fond du classement, c’est compliqué. Les résultats des autres, on s’en fiche. Après, si on est capable de faire des résultats sur des équipes proches de nous, ce sera plus favorable, car ça nous enlèvera un peu de pression. Maintenant, le championnat ne se jouera pas que là-bas. Nous sommes la seule équipe invaincue à domicile avec le Stade toulousain, mais ne se servir que de Dauger peut être dangereux. J’aimerais qu’on exporte cette intensité défensive à l’extérieur. Ça nous garantirait un peu plus de stabilité. Clermont ne marque que 13 points, ce soir. C’est plus facile pour gagner des matchs, quand on a une telle défense.

Avez-vous regardé le résultat des rencontres de cet après-midi, avant ce match ?

Oui, on a passé un super moment (rires). C’est marrant, parce qu’on avait eu ce style de scénario, en jouant à 21 heures, face au Stade toulousain, l’année dernière. Bien sûr que les résultats favorables peuvent aider, mais prenons les choses en main. Aujourd'hui, les joueurs ont décidé de ne pas perdre. On a subi des assauts. Dans les dix derniers mètres, le premier ruck a été gagné, la deuxième collision aussi, mais la troisième était pour nous. À d’autres moments, peut-être qu’on aurait abandonné, mais ce soir, j’ai trouvé que nous étions costauds par rapport à ça. Nous avions décidé de gérer notre scénario, notre fin de match et c’est plutôt positif.

Qu’avez-vous pensé de la performance de Cheikh Tiberghien ?

Cheikh n’était pas voulu à Clermont. Ça montre son caractère. Il était voulu à Bayonne et voulait venir à Bayonne. C’est un jeune de notre formation et il m’expliquait qu’il était dans les tribunes avec le BOC, qu’il insultait les joueurs quand il était minot. Il voulait connaître ça de l’intérieur. Ce soir, il a été décisif. Il ne se pousse pas sur Raka et sauve l’essai. Il fait un cadrage débordement magnifique sur la première séquence positive en première période. Il a montré qu’il était bien là où il était. Depuis quelque temps, il fait de bonnes prestations. Il faut qu’il progresse sur la couverture du champ profond, qu’il travaille plus sans ballon. C’est un domaine où il doit progresser. Il y a beaucoup d’alternance main pied aujourd’hui et de temps en temps, il est un peu trop observateur. Ce soir, je pense que les Clermontois doivent le regretter.

Quid de l’entrée fracassante de Baptiste Héguy ?

Ce soir, il fait une performance XXL. Il rentre sur le saignement de Cassiem, il nous met un ou deux culs. Défensivement, on l’a vu dans un registre qui n’était pas le sien. Je ne sais pas combien il a de plaquages offensifs. Félicitations à lui. Il y a de la concurrence, les choix sont difficiles et ça va générer une saine émulation au sein du groupe.