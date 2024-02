Le flanker de la sélection italienne Sebastian Negri évoque le duel face à la France ce week-end. Il revient sur les progrès de la nouvelle génération transalpine et parle de la série Netflix sur le Tournoi des Six Nations, dans laquelle il est l’un des personnages principaux.

Après avoir joué contre l’Angleterre, vous étiez blessé face l’Irlande. Serez-vous remis pour le match face à la France ?

Malheureusement je ne le serai pas. Je ne vais pas jouer parce que je souffre d’une luxation au niveau des côtes. J’ai tout de même l’espoir de jouer la fin du Tournoi des 6 Nations. Cela dépend de comment je vais récupérer.

Si vous revenez à la fin du Tournoi, vous serez le joueur le plus capé du groupe italien actuel avec 52 sélections. Qu’est-ce que cela représente pour vous ?

C’est sûr que c’est un grand honneur et un privilège. Mais c’est aussi une grosse responsabilité. Je suis un leader et je dois mener le groupe par l’exemple. C’est un rêve. Quand tu démarre ta carrière internationale, tu espère jouer plus de cinquante matchs un jour.

Dans le groupe initial, le joueur le plus capé était Tommaso Allan mais ce dernier a soudainement annoncé prendre sa retraite internationale. Qu’en pensez-vous ?

Sur le plan personnel, je suis très triste parce que Tommy est un de mes meilleurs amis. C’est mon camarade de chambrée en sélection nationale. Je respecte et je supporte sa décision. La famille et la santé mentale sont prioritaires. Nous avons passé beaucoup de temps à parler de cela ensemble... Pour l’équipe, cela va créer un grand vide.

Tout cela met en évidence qu’une nouvelle génération est en train de prendre le pouvoir en équipe nationale…

En ce moment, plusieurs jeunes ont l’opportunité de prendre leur chance et de devenir des leaders de la sélection. Des mecs comme Tommy et moi ne seront pas là contre la France. Ça donne l’opportunité à d’autres de prouver leurs capacités et de prendre leurs responsabilités. Le groupe commence à être davantage expérimenté maintenant. Il est donc l’heure de commencer à avoir des résultats positifs sous le maillot italien. Nous ne pouvons pas toujours dire que nous sommes une jeune équipe, nous devons prouver ce dont nous sommes capables sur le terrain. Il y a beaucoup de jeunes joueurs qui arrivent et qui sont promis à de belles carrières donc c’est excitant.

Cette progression du rugby italien passe-t-elle nécessairement par une évolution des clubs transalpins ?

Tout cela est définitivement en train d’évoluer. Je ne sais pas trop pour les Zebre de Parme mais ils ont un bon groupe qui progresse. Quand à mon équipe, Benetton, nous sommes deuxièmes d’URC (l’interview a été réalisée avant le duel entre Trévise et le Leinster), juste derrière le Leinster et nous jouons vraiment bien avec un super groupe. Il y a un bon mélange entre les internationaux et les joueurs étrangers. C’est un gros pas en avant et nous devons utiliser la confiance acquise avec le club pour la transmettre en sélection.

URC - Sebastian Negri sous le maillot de Benetton Icon Sport - Icon Sport

L’enjeu est-il aussi de garder les meilleurs joueurs de l’équipe, alors que par le passé, ils sont souvent partis à l’étranger comme Paolo Garbisi ?

Les équipes italiennes montrent maintenant de l’ambition avec les joueurs qu’elles signent. Elles savent être convaincantes. Par exemple, j’ai personnellement eu plusieurs opportunités de partir du club mais je crois au projet et à l’ambition de l’équipe. Je veux faire partie de l’histoire donc c’était important de rester à Benetton.

Qu’avez-vous pensé des deux premiers matchs de l’Italie lors du Tournoi ?

Nous nous sommes très bien débrouillés contre l’Angleterre. Nous avons montré beaucoup de combat et de caractère. Nous sommes seulement à trois points d’une des meilleures équipes du monde. C’était un départ très positif pour nous après une Coupe du monde décevante. Il faut aussi reconnaître que c’était une opportunité gâchée face aux Anglais. La victoire est proche mais nous devons nous concentrer davantage.

Et face à l’Irlande ?

Contre l’Irlande, ça a été beaucoup plus compliqué. La conquête n’allait pas bien et nous avons été vraiment passifs en défense. Nous devons progresser. Nous ne voulons pas être une équipe qui fait un pas en avant et le week-end d’après deux en arrière. Nous devons chasser cette constance.

Qu’attendez-vous du duel contre la France ?

C’est toujours un match difficile, très physique. Ils ont quelques joueurs qui ne seront pas là car blessés ou non-disponibles mais la France a beaucoup de qualités et nous nous attendons à un match difficile. Je ne pense pas qu’ils ont performé au niveau auquel ils l’espéraient lors du début du Tournoi des 6 Nations donc nous nous attendons à ce qu’ils donnent tout pour prouver leur qualité. C’est une des meilleures équipes du monde.

En ce moment, un débat concerne la façon de jouer du XV de France, avec la question de la dépossession. Qu’en pensez-vous ?

La France a toujours eu une manière très expressive de jouer au rugby, ce qui est très dangereux. Je pense tout de même que parfois, il est nécessaire de changer sa stratégie de jeu. Les Bleus seront toujours dangereux, quelle que soit leur façon de jouer.

En tant que troisième ligne, vous avez sûrement aussi noté les absences de Grégory Alldritt et Anthony Jelonch…

Charles Ollivon est un des meilleurs compétiteurs et un des meilleurs joueurs à défier au niveau international. Il est aussi vrai qu’Alldritt est une énorme perte parce qu’il est un des meilleurs numéro 8 du monde. Il en est de même pour Jelonch qui est un top joueur et une très bonne option en touche. Ce sont de grosses pertes mais Ollivon est toujours là et de bons joueurs émergent derrière et arrivent aussi à performer.

Il se murmure en Italie que vous pourriez jouer deuxième ligne lors des prochains matchs. Vous êtes prêt pour cela ?

Je suis prêt pour faire tout ce que le coach me dit. Je n’ai jamais été à ce poste en tant que titulaire mais je suis déjà passé deuxième ligne en seconde période lors de certains matchs. Je peux le faire si l’équipe en a besoin et que l’entraîneur me le demande. Ça ne me dérange pas du tout, je serais content de jouer troisième ligne, deuxième ligne ou même centre et ouvreur (rires).

Vous avez récemment été un des personnages principaux de la série Netflix sur le Tournoi des 6 Nations. Que retenez-vous de tout cela ?

Ça a été une très bonne expérience. C’est ce dont le rugby avait besoin : un petit coup de projecteur sur les joueurs et le Tournoi des 6 Nations. Ça montre ce que les joueurs traversent avec les sacrifices qu’ils font pour eux-mêmes, leur famille, leurs amis. Ça met aussi en-avant l’environnement du rugby et la compétitivité qui règne dans ce sport. C’est une très bonne série et j’ai reçu beaucoup de soutien par rapport à cela. J’en suis reconnaissant.

Désormais les gens vous reconnaissent davantage ?

Une ou deux photos de plus dans la rue !

Pensez-vous que les équipes se méfieront davantage de vous après cette série ?

Quand tu joues contre les meilleures équipes, tout le monde fait attention à toi dans tous les cas. À chaque fois que je joue, je sens que je suis une cible, tout comme l’ensemble des autres joueurs. Je ne sens pas que cela va beaucoup changer les choses.

La série a été réalisée par les mêmes producteurs que le fameux documentaire sur la Formule 1. Récemment, plusieurs pilotes ont affirmé que des propos et situations étaient exagérés. Est-ce cotre cas aussi ?

Je n’ai jamais trouvé que c’était exagéré. C’est une façon puissante de montrer notre monde mais ce n’est pas exagéré.

Était ce important pour vous de parler de votre grosse blessure d’il y a deux ans, mais surtout de votre enfance difficile au Zimbabwe ?

Je voulais être le plus honnête possible. Je voulais que les gens comprennent qui est Sebastian Negri pas seulement sur, mais aussi en-dehors du terrain. Ce qui m’est arrivé dans ma vie, mes blessures… Cela a fait que j’ai reçu beaucoup de messages de la part d’énormément de monde.

Cette tragédie que vous avez vécu petit a-t-elle fait le joueur que vous êtes aujourd’hui ?

Je pense oui. Cela m’a appris à continuer de me battre et de se lever quand je perds quelque chose. Dans les moments difficiles, cela m’a appris la résilience. Quand quelque chose arrive dans ta vie, tu dois rester debout et te battre.