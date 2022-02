L'action se passe en début de second acte. Les Italiens, à l'attaque aux abords des vingt-deux mètres anglais, lancent plein fer Sebastian Negri dans la défense du XV de la Rose. Le troisième ligne est séché par un double plaquage signé Nick Isiekwe et... Ellis Genge. Victime d'un choc tête contre tête avec le deuxième ligne des Saracens, Negri, complètement K.O., laisse échapper le ballon et reste allongé sur le dos.

Bien évidemment au plus près de l'action, Ellis Genge est rapidement venu au secours de son adversaire, potentiellement en danger au vu de sa position sur le dos. Le pilier anglais s'est expliqué dans les colonnes du Telegraph à l'issue de la rencontre : "J'ai vu et entendu qu'il s'étouffait alors, dans un premier temps, je lui ai mis une gifle pour voir s'il réagissait. Cela n'a rien arrangé et il continuait à s'étouffer. Comme je ne savais pas s'il était en train d'avaler sa langue ou pas, j'ai essayé de le faire rouler sur le côté". Comprenez par-là, en position latérale de sécurité.

Le joueur des Tigers de Leicester a ensuite ajouté : "Les médecins sont ensuite arrivés sur la pelouse donc je les ai laissés faire leur travail. Je ne suis pas médecin, mais je me suis dit que la meilleure chose à faire sur le coup était de le mettre sur le côté."

Negri l'a remercié sur les réseaux sociaux

Bien évidemment, après cette blessure, Sebastian Negri a été évacué sur civière. Ce lundi, le troisième ligne italien a remercié son adversaire d'un jour pour son intervention. Il s'est exprimé sur Twitter : "Un grand merci pour tous les messages de soutien. Au plaisir de revenir bientôt sur le terrain. Merci pour ce que tu as fait Ellis Genge, tu es un homme de haut niveau." Un beau message pour un moment qui aura marqué, quoi qu'il arrive, ce Tournoi des 6 Nations 2022.