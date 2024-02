Sergio Parisse est bien placé pour évoquer les France - Italie. L'ancien capitaine des Azzurri, légende du rugby italien, évoque le prochain affrontement à Lille entre les deux nations.

Sergio Parisse en a vécu des France - Italie. Au fil de son immense carrière et de ses 142 sélections en équipe nationale, l'ancien troisième ligne de légende a perdu de nombreuses fois face aux Bleus. Aujourd'hui entraîneur de la touche toulonnaise, là où il a terminé sa carrière de joueur, il reste un observateur privilégié du rugby international et l'un des mieux placés pour évoquer l'affiche de la troisième journée du Tournoi des 6 Nations. "J'ai trop souvent essuyé des revers face à la France, mais heureusement j'ai aussi réussi à obtenir des satisfactions, comme les victoires de 2011 et 2013, raconte-t-il sur le site officiel du Tournoi des 6 Nations. Ces matchs sont toujours intenses et beaux, et nous avions même failli gagner à Paris, j'avais même tenté un drop à la fin. En France, il y a toujours beaucoup de passion pour ce duel."

Il va falloir du temps à Galthié pour trouver la bonne formule

La sélection italienne va croiser une équipe de France moins en confiance que lors de leur dernier affrontement en Coupe du monde. La faute à deux rencontres difficiles face à l'Irlande et l'Écosse, qui se rajoutent à l'élimination précoce au Mondial. "C'est un peu un classique du rugby français, note Parisse. Lorsque vous gagnez, tout va bien, mais lorsque les choses ne vont pas bien, vous commencez immédiatement à critiquer l'entraîneur et le staff. Il faut se rappeler que c'est le premier tournoi sans un joueur charismatique comme le capitaine Antoine Dupont, qui est peut-être le meilleur du monde et qui est celui qui peut faire la différence."

À 40 ans, Sergio Parisse est l'entraîneur de la touche du RCT, club où il a joué quatre ans et terminé sa carrière

Au sujet des critiques autour du sélectionneur, l'ancien numéro 8 du Stade français tranche : "Après un mauvais match d'ouverture dans le 6 Nations et une Coupe du monde décevante, c'est normal qu'il y ait un peu de pression sur le staff, qui a aussi été en partie renouvelé. Ça fait partie du jeu. Fabien Galthié a toutefois été conforté dans son rôle de sélectionneur, et il va lui falloir du temps pour trouver la bonne formule."

J'espère un jour être un grand entraîneur

L'Italie ne débarquera pas à Lille avec le plein de confiance non plus. Après une cruelle défaite à Rome face à l'Angleterre, les Transalpins ont été dépassés par les Irlandais à Dublin il y a dix jours. "Il ne faut pas oublier que c’est un groupe jeune qui a encore beaucoup à prouver. (…) Maintenant, il y a de bons joueurs, de qualité, mais il leur reste encore beaucoup à apprendre." Son ancien entraîneur à Paris Gonzalo Quesada est désormais aux commandes de la sélection. "Il ne se cherche pas d'excuses et c'est un entraîneur qui se remet d'abord en question, analyse-t-il. Je suis convaincu qu'il est la bonne personne pour ce groupe." En attendant de voir un jour "Serge" (son surnom à Toulon) sélectionneur des Azzurri ? "Je ne me suis pas fixé cet objectif. J'espère un jour être un grand entraîneur, tout en étant conscient que je dois faire mes preuves, et j'espère être à la tête d'une équipe nationale".