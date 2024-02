Au Stadio Olimpico de Rome, le XV de la Rose entre dans son Tournoi 2024 par un succès (27-24) non sans mal. Menés à la pause par une Italie entreprenante et efficace, les coéquipiers de Jamie George ont finalement su reprendre l'avantage notamment grâce à un essai d'Alex Mitchell et au pied de George Ford. L'Italie a arraché le bonus à la 85ème minute avec un essai de Ioane.

Plus d'informations à suivre...