L'entraîneur de Castres Jeremy Davidson était satisfait que son équipe se soit imposée contre Toulon ce dimanche soir (25-17) après deux défaites à domicile. Il a cependant regretté de ne pas avoir marqué plus de points pour, pourquoi prendre un bonus offensif.

Lors de leurs deux dernières sorties dans leur antre de Pierre-Fabre, les Castrais s'étaient inclinés contre l'Usap puis Clermont. "On était un peu sous pression ce soir", a avoué après la rencontre l'entraîneur de Castres Jeremy Davidson. Cette pression est donc redescendue après la victoire contre le RCT sur le score de 25 à 17 : "Je pense qu'après la défaite contre Clermont, les joueurs avaient vraiment envie de montrer à nos supporters les plus fidèles qu'ils avaient été touchés par ce revers en allant gagner à l'extérieur, à Pau. Ça a fait du bien pendant cette semaine de vacances."

Plus dominant, le Castres olympique a su dominer Toulon. Les Tarnais ont marqué trois essais dans cette partie et se sont mis à l'abri en début de seconde période. Castres retrouve le top 6, Toulon enchaîne une deuxième défaite de suite.

Le résumé -> https://t.co/FMPKDCxVNG pic.twitter.com/3l2hfhJSpS — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) February 18, 2024

Un déplacement à Bordeaux

Le manager du CO aurait, cependant, espéré que son équipe score plus : "La première mi-temps était très bonne, nous aurions même pu marquer plus de points. C'est dommage d'avoir eu cet essai refusé en fin de rencontre et d'avoir, ensuite, laissé Toulon revenir dans le match. L'important, c'était d'avoir un match avec beaucoup de solidarité et les valeurs du Castres Olympique. C'est chose faite."

A lire aussi : Top 14 - Le baromètre de Castres - Toulon : Louis Le Brun s'occupe de tout, Leicester Fainga'anuku dans la grisaille...

Les Castrais se sont rassurés avant de se déplacer chez une équipe qui, elle, est encore dans une mauvaise série à domicile : l'UBB, défaite contre le Stade français puis Pau à Chaban-Delmas. : "On aura un gros match la semaine prochaine, donc on va prendre en compte les blessés pour essayer de gagner à Bordeaux." Si les Castrais livrent la même performance qu'à Pau, ils ne seront pas loin de s'imposer en Gironde !