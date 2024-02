À l'issue de la large victoire du Stade toulousain face à Oyonnax (61-34), Matthis Lebel était satisfait du résultat, mais a avoué sa frustration au moment d'évoquer la prestation défensive des Haut-Garonnais.

Une victoire bonifiée, plus de soixante points marqués : êtes-vous satisfait de la prestation de votre équipe ?

(il souffle) Soixante points inscrits mais trente encaissés... Cela m'embête quand je pense à l'image que l'on renvoie. Depuis le début de la saison, on a peut-être celle d'une équipe qui encaisse des points un peu trop facilement. Heureusement, en attaque, nous avons réussi à faire mal à cette équipe d'Oyonnax. Mais défensivement parlant, nous n'avons pas été au niveau.

Le staff a-t-il appuyé sur cette défense trop perméable à la fin du match ?

Les entraîneurs n'avaient pas vraiment besoin de nous signaler notre mauvaise défense, on le savait déjà au coup de sifflet final. Nous avons joué un rugby débridé et nous avons oublié de mettre l'épaule ou serrer les bras à certains moments. Forcément, à force de reculer, tu prends des essais. Le staff nous a simplement dit qu'on ne se respectait pas en parlant de notre performance défensive et qu'on ne respectait pas le travail de Laurent (Thuéry, entraîneur de la défense N.D.L.R.). C'est passé lors de ce match, mais il va falloir changer de mentalité avant le déplacement à Clermont la semaine prochaine.

Vous avez été mis en difficulté par les coups de pied par-dessus oyonnaxiens...

Oyonnax est une équipe qui utilise énormément le jeu au pied. On l'avait analysé. Et quand tu subis, ta première volonté, c'est de monter fort sur les attaquants adverses. Eux l'ont vu donc ils ont tenté de nous mettre en difficulté avec des coups de pied astucieux et ça a fonctionné. Mentalement, on a peut-être abordé la partie comme un match de gala où on allait jouer énormément au ballon. Mais les bases du rugby c'est le combat, et il ne faut pas l'oublier.

Néanmoins, vous êtes toujours leader ex-aequo avec le Stade français...

Oui, c'est positif. T'es forcément content quand tu mets soixante points. Je pense que le public s'est régalé. Cette période de doublons est charnière pour nous et lance la fin de notre saison donc il faut basculer du bon côté. Si on est bien placé dans quelques semaines, la dernière ligne droite sera mieux abordée. Le résultat, il est très bien, c'est simplement notre état d'esprit qui a posé problème ce samedi. On n'a pas envie d'avoir l'image d'une équipe belle à voir jouer mais qui ne veut pas se faire mal.

Est-ce, au final, positif une petite piqûre de rappel avant le match à Clermont ?

Je pense que la semaine va piquer un peu. Et si on a le même investissement en défense que face à Oyonnax à Clermont, ça risque de fair mal. Le retour risque d'être très long.

D'un point de vue personnel, avez-vous apprécié retrouver les terrains avec le Stade toulousain ?

C'est toujours un plaisir de revenir au club. Il y a toujours une bonne ambiance. Le fait de rejouer, c'est agréable. J'affectionne particulièrement cette période de doublons, car le groupe doit se resserrer. Forcément, j'aimerais bien jouer un peu plus haut mais si j'en n'ai pas l'opportunité, c'est quand même une chance de jouer avec Toulouse.