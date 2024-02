Toulouse et Oyonnax se sont quittés sur une orgie offensive : 61 à 34 et neuf essais contre cinq. Paul Graou a signé un magistral quadruplé. A faire oublier, 80 minutes durant, un certain A.D, c’est dire.

Les Tops Pierre-Louis Barassi Le trois-quarts centre international a montré toute l'étendue de sa classe. Si Toulouse devait jouer une finale demain, difficile de ne pas l'imaginer titulaire au centre en compagnie de Pita Ahki. Il a notamment réussi une percée magnifique en première mi-temps qui généra l'essai du 19-7. Y a-t-il eu samedi en Top 14 un centre plus incisif que lui ? Plus élégant aussi ? Un après-midi de rêve... Paul Graou Ce n'est peut-être pas Dupont, mais Paul Graou a proposé un vrai petit chef-d'œuvre au Stade Ernewt Wallon. Nous revient en mémoire une séquence du début de la deuxième période où il se paya le luxe de trois passes magnifiques au milieu d'une foule de défenseurs. Tout au long de la partie, il a multiplié les accélérations, les prises d'initiatives les passes dans le bon tempo, avant ou après contact, avec au passage une petite rasade de chistéras et, pour soigner ses statistiques un quadruplé magistral. Loïc Godener Sincèrement, sur la première mi-temps, le numéro 8 de l'USO aurait pu jouer dans le prestigieux camp d'en face. On l'a vu avancer plusieurs fois à l'impact et réussir une passe décisive pour Hugo Hermet. Ceux qui ne sont pas familiers d'Oyonnax se demandaient bien pourquoi il n'a été titularisé que cinq fois cette saison (Top 14 et Coupe d'Europe). Sur ce qu'il a montré samedi, il mérite mieux qu'une place de second couteau de Rory Grace.



Les flops Thibaud Berthaud Le pilier droit de l'USO assez peu utilisé cette saison (troisième titularisation) a eu du mal à tenir le rythme de cette rencontre. Il n'a pas vraiment pesé sur les points de rencontre ou sur la conquête, et son entraîneur l'a fait sortir dès la 49 eme minute au profit de Mirtskhulava. Antoine Abraham Même tarif que pour l'autre pilier. Le « gaucher » n'a pas pesé davantage que le droitier. Mais lui aussi a peu l'occasion de montrer ce qu'il sait faire. Ce n'était que sa deuxième titularisation car il est barré par le capitaine Tommy Raynaud. Le lancer dans le grand bain toulousain n'était pas lui rendre la tâche facile. Alban Placines Le flanker toulousain nous a semblé évoluer un cran en dessous de ses coéquipiers. Il avait été pénalisé à deux reprises en première période et laissa sa place à Mathis Castro-Ferreira. Disons qu'on attendait un peu mieux de lui dans un match où son équipe avait une marge de supériorité. Il est revenu en jeu à la 66e à la place de Théo Ntamack. Il fut pénalisé une troisième fois.