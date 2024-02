Désireux de quitter Toulon pour Montpellier depuis plusieurs semaines, Christopher Tolofua voit son souhait exsaucé. Le talonneur quitte Toulon sans délai et prend la direction du club entraîné par Patrice Collazo.

C'est un renfort qui arrive à point nommé. Le talonneur français Christopher-Éric Tolofua quitte bel et bien Toulon pour s'engager avec Montpellier. C'est un transfert que nous annoncions déjà le 25 janvier dernier, sur Rugbyrama.fr. Quelques jours plus tard, le club de la Rade avait démenti cette information : "Il est sous contrat avec le RCT jusqu’en 2025". Patrice Collazo, manager montpelliérain, s'était alors amusé de ce démenti : "Eux étaient surpris de lire ça dans la presse, moi, j’étais surpris en lisant leur communiqué. Vous le tournez comme vous voulez !"

Le Rugby Club Toulonnais, désireux de conserver son joueur jusqu’à la fin de la saison actuelle, a finalement décidé de libérer Christopher qui formulait, depuis plusieurs semaines, son souhait de… pic.twitter.com/l4YyTuUC1g — RCT - RC Toulon (@RCTofficiel) February 11, 2024

Talonneur, poste en danger à Montpellier

S'il y avait un poste auquel le MHR avait des besoins, c'est bien celui de talonneur. Tolo Latu étant prêté à La Rochelle et Vano Karkadze étant mobilisé avec la Géorgie pour le Tournoi des 6 Nations B, Patrice Collazo ne comptait plus qu'un talonneur dans ses rangs. Le staff montpelliérain a été obligé de placer Baptiste Erdocio, pilier de formation, avec le numéro 16 dans le dos contre La Rochelle. Arrivé à Toulon en 2019, Christopher Tolofua quitte donc officiellement la Rade, quelques mois seulement après la venue de son frère, et devient un renfort précieux pour Montpellier.