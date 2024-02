Le Stade rochelais reçoit Montpellier à l'occasion de la 14e journée de Top 14. Prêté par Montpellier à La Rochelle, Tolu Latu sera titulaire à Deflandre face au MHR, qui n'a qu'un seul talonneur de métier sur la feuille de match...

Titulaire dans les rangs héraultais lors du match aller (J1) et de la victoire de Montpellier 26-15 face à La Rochelle, Tolu Latu va vivre une drôle de situation, ce samedi. Prêté au club à la caravelle jusqu’à la fin de saison, et aucune clause ne l’empêchant de jouer face au club avec lequel il est sous contrat jusqu’en 2025, l’international australien va bien ferrailler face à ses partenaires du début de saison.

Talonneur n°1 sous Richard Cockerill (5 titularisations en 6 matchs) mais inutilisé par le nouveau staff en place depuis fin novembre au MHR, Latu aura forcément à cœur de s’illustrer. Comme il l’a fait lors de ses cinq premières apparitions en jaune et noir. Mais sans doute un peu plus encore, au regard de l’adversaire et de ces retrouvailles.

"S’il est vexé ? Non. Mais il est très motivé, cette semaine, nuance Donnacha Ryan, entraîneur des avants rochelais. Il a l’opportunité de jouer ce week-end. Le plus important, c’est qu’il fasse une bonne performance et on est sûrs qu’il est capable de faire le boulot. Il doit sortir les émotions liées au fait d’affronter son ancienne équipe. C’est un très bon mec dans le groupe. Il rigole tout le temps, il plaisante avec les joueurs, je pense qu’il est très reconnaissant d’être ici."

Le MHR se déplace avec un seul talonneur de métier

Au regard de la feuille de match où Paenga-Amosa est le seul talonneur de métier présent, on peut donc s'interroger du choix du staff montpelliérain d'avoir laissé partir Tolu Latu en prêt à La Rochelle. En effet, outre le numéro 2 australien, le Géorgien Vano Karkadze n'est pas disponible car actuellement avec la sélection géorgienne pour préparer le Rugby Europe Championship. Et surtout, l'échange Garbisi - Tolofua a pris du retard, même s'il n'est pas compromis pour autant. Mais il n'est pas compromis pour autant ! Les entraîneurs montpelliérains ont donc décidé de mettre à profit Baptiste Erdocio, pilier de formation, à la place du jeune Adrien Sonzogni.

"Je connais Tolu depuis longtemps, je préfère l’avoir dans mon équipe que jouer contre lui, confiait cette semaine Will Skelton, tout sourire. On a joué ensemble quand on était jeune, il n’a pas changé. C’est une bonne personne et c’est incroyable de se retrouver là. Le club m’a demandé comment il était en tant que personne et j’ai dit la vérité, j’ai dit qu’il ferait n’importe quoi pour l’équipe. Je pense qu’il est au bon endroit en ce moment et j’espère qu’il continuera sur cette lancée parce qu'il joue vraiment bien pour nous. Il a un grand impact, qu’il soit titulaire ou sur le banc. C’est un joueur de classe mondiale." Ce qui est certain, c'est que Tolu Latu voudra réaliser un grand match avec les couleurs de La Rochelle pour montrer, si cela était nécessaire, sa réelle valeur à ses anciens entraîneurs.