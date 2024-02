Le talonneur du RCT, désormais parti pour Montpellier, Christopher Tolofua s'est exprimé sur son transfert, qui a provoqué la gronde dans les rangs des supporters du RCT. Il invoque notamment dans son communiqué une absence de "proposition de prolongation" de la part du club toulonnais.

La parole de l'intéressé était attendue, elle est arrivée ce lundi en fin de matinée. Au lendemain de l'officialisation du Rugby club toulonnais concernant la mutation du talonneur du Var vers Montpellier, Christopher Tolofua s'est exprimé. Dans un long message posté sur son réseau social Instagram, le nouveau joueur du MHR s'explique sur son départ : "Quitter le RCT n'était pas une décision facile, et je tiens à vous assurer que cela ne s'est pas fait à la légère… détaille l'ancien joueur de Toulouse. Mon départ n'était pas souhaité si hâtivement, mais dans la vie, il arrive des moments où des choix doivent être faits et il est temps pour moi de dire au revoir à ce club qui m'a tant donné."

Le Rugby Club Toulonnais, désireux de conserver son joueur jusqu’à la fin de la saison actuelle, a finalement décidé de libérer Christopher qui formulait, depuis plusieurs semaines, son souhait de… pic.twitter.com/l4YyTuUC1g — RCT - RC Toulon (@RCTofficiel) February 11, 2024

Alors que Toulon écrivait hier soir dans son communiqué que le club était "désireux de conserver son joueur jusqu’à la fin de la saison actuelle, [Toulon] a finalement décidé de libérer Christopher qui formulait, depuis plusieurs semaines, son souhait de rejoindre Montpellier sans délai.", l'aîné de Selevasio Tolofua précise les échanges entre lui et la direction des Rouge et Noir. "Les négociations contractuelles ont été complexes, et malheureusement, aucune proposition de prolongation n'a été présentée." Enfin et pour être complet, Pierre Mignoni, manager du RCT, a également pris la parole en expliquant, dans Var Matin, la volonté ferme du joueur de partir : "[Christopher] me demande de partir depuis deux mois et ça fait deux mois que je refuse. Mais il est revenu dans mon bureau cette semaine une énième fois."

"Je n'oublierai jamais cette partie de ma vie vécue à 1000%"

Au cours du communiqué, Christopher Tolofua a plus globalement tenu à remercier la grande famille du RCT : "Je tiens à exprimer ma gratitude envers chaque personne qui a contribué à mon parcours au RCT.

Mes coéquipiers, mes frères, les membres du staff, les supporters passionnés, vous avez tous été une source d'inspiration et de motivation constante. Ensemble, nous avons connu des moments inoubliables, je suis fier de ce que nous avons accompli ensemble et là où je laisse le club aujourd'hui [...] Alors que je m'apprête à embrasser un nouveau chapitre de ma carrière, je n'oublierai jamais cette partie de ma vie vécue à 1000%"

Un épisode qui se termine donc, alors qu'il avait commencé le 25 janvier avec une information Midi Olympique publiée, puis démentie par le club via communiqué et enfin finalement avérée par l'officialisation du transfert dimanche soir. Une façon de gérer ce dossier de la part du club varois qui ne passe pas du tout auprès des fans, mécontents et véhéments envers la direction et la cellule communication de Toulon. "Une incompréhension la plus totale, le joueur ne doit pas partir et aujourd'hui nous apprenons que son départ et acté et surtout avec effet immédiat les supporters vont réclamer des comptes et à juste raison" a tweeté le groupe de supporters des Mordus du RCT. D'autres fans sont bien plus directs : "Vous êtes des tricheurs et des menteurs dans ce club" tweete un supporter. Alors que les relations entre les fans et le club n'étaient pas au beau fixe ces derniers temps, l'épisode Tolofua ne devrait pas arranger les choses.