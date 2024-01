Annoncé, l'échange entre Paolo Garbisi et Christopher Tolofua a pris du retard. Mais il n'est pas compromis pour autant !

Jeudi, sur Rugbyrama.fr, nous vous révélions que Toulon et Montpellier travaillaient activement pour s’échanger deux joueurs : l’ouvreur international italien Paolo Garbisi (23 ans, 31 sélections), qui prendrait le chemin du RCT, et le talonneur Christopher-Eric Tolofua (30 ans, 8 sélections), qui irait au MHR. Les deux formations cherchant à obtenir un accord le plus rapidement possible. Le club de Toulon s’est étonné par communiqué que ce genre d’infos sorte dans la presse. Du côté de Montpellier, le manager Patrice Collazo, qui connaît très bien la maison varoise, s’est dit lui surpris de ce communiqué : "Quand je vois des communiqués comme ça, j’ai envie de rire. Il y a des fois, vous (les journalistes, N.D.L.R.) vous avez bon dos, on vous met tout sur le dos… Eux étaient surpris de lire ça dans la presse, moi, j’étais surpris en lisant leur communiqué. Vous le tournez comme vous voulez !" Ce dimanche, côté montpelliérain on indiquait toujours travailler à la venue de Christopher-Éric Tolofua. Ceci alors que, du côté toulonnais, on laissait transpirer que pour le moment, il n’y avait pas d’accord de tout le monde et qu’il faudra attendre encore.

Garbisi avec l'Italie

Selon nos informations, il semble que Paolo Garbisi, bien qu’il ait fait une visio avec des membres du staff de Toulon, n’était pas encore décidé à quitter Montpellier. Actuellement avec la sélection italienne pour quinze jours, il a perdu sa place dans le XV de départ depuis l’arrivée du nouveau staff au MHR. La situation pourrait toutefois se débloquer ou pas, dans les prochaines semaines, notamment lors de la pause du Tournoi des 6 Nations, après la deuxième journée.